Deputado governista tenta impedir depoimento de delegado da PF

Ex-líder do governo na Câmara, o deputado federal Vitor Hugo (PSL-GO), da base do governo, apresentou pedido no início da reunião da Comissão de Legislação Participativa para que o delegado da Polícia Federal Alexandre Saraiva não fosse ouvido na comissão.

Saraiva foi convidado a prestar esclarecimentos sobre uma notícia-crime apresentada por ele ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. No dia em que ele apresentou a notícia-crime, a PF anunciou a sua saída da superintendência da PF no Amazonas.

Vitor Hugo alegou que o local correto para que ele fosse ouvido seria a Comissão do Meio Ambiente, presidida pela deputada também da base do governo, Carla Zambelli (PSL-SP). O presidente da Comissão, Waldenor Pereira (PT-BA), negou o pedido feito pelo parlamentar.

Em seguida, Carla Zambelli pediu para falar, antes do início da explanação do delegado, mas o presidente não permitiu. O começo da sessão, então, foi marcado por confusão, quando Saraiva já havia começado a falar, mas outros deputados falavam junto e era impossível ouvir o que estava sendo dito.