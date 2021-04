Conselho da Câmara do Rio aprova representação contra Dr. Jairinho

RN Ronayre Nunes

Uma representação contra o vereador Dr. Jairinho (acusado de matar o menino Henry) foi aprovada nesta segunda-feira (26/4) pelo Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, por unanimidade. A ação, caso levada adiante pelo parlamento municipal, pode resultar na cassação do mandato do político.



A representação é apenas o primeiro passo no processo. No total, o trâmite da ação pode durar até 70 dias. O último momento do processo seria o encerramento, que precisaria da aprovação de, ao menos, dois terços dos vereadores.

Após a representação, o próximo passe será a análise pela Mesa Diretora e pela Comissão de Justiça. Importante lembrar que, para aprovar a representação, os vereadores tiveram acesso à investigação que apura a morte do garoto Henry. Jairinho é suspeito de matar o enteado, de apenas 4 anos.