Para ter mais presenças, Bolsonaro muda café com ministros do TCU para videoconferência

ST Sarah Teófilo

O Palácio do Planalto transformou um café da manhã do presidente Jair Bolsonaro com ministros do Tribunal de Contas da União (TCU) a ser realizado na próxima terça-feira (27) em uma videoconferência, para evitar que o encontro, que deveria ser com os nove ministros, acabasse sendo um desastre. Isso porque até ontem, o governo não havia tido a confirmação do comparecimento de todos os integrantes do tribunal, incluindo da presidente Ana Arraes e do vice-presidente, Bruno Dantas.

O encontro, que não consta na agenda do presidente, será semipresencial: os ministros que quiserem comparecer, poderão ir. Quem não quiser, poderá participar à distância. Se o encontro se mantivesse presencial, somente três ministros haviam confirmado que iriam comparecer: Augusto Nardes, Raimundo Carreiro e Jorge Oliveira, o último a integrar o tribunal e indicado pelo presidente, sendo uma figura próxima ao mandatário. Dentre os receios dos ministros que não queriam comparecer, estava a questão sanitária: com quase 400 mil mortos por covid-19, aglomerar em um café da manhã não pareceu ser uma boa ideia.

O encontro marcado por Bolsonaro ocorre justamente no dia em que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia no Senado terá a sua primeira reunião. A comissão irá apurar as ações e omissões do governo federal no combate à codi-19. O governo tentou evitar a instalação da investigação, que deve gerar muitos desgastes ao Palácio.

A reportagem apurou que após a mudança do formato, a presidente Ana Arraes confirmou que participará por videoconferência. O vice-presidente, Bruno Dantas, e o ministro Walton Alencar Rodrigues ainda não haviam confirmado presença até a tarde de ontem, conforme informações do gabinete. Já o ministro Vital do Rêgo Filho confirmou que não irá nem participará por videoconferência.

O ministro está em sua fazenda no Maranhão e retorna a Brasília hoje pela manhã. No horário da reunião, alega que estará dentro do avião, e não conseguirá conectar. A reportagem apurou que o Palácio do Planalto chegou a pedir para que Rêgo Filho retornasse antes à capital federal, mas não havia voo disponível. O ministro Benjamin Zymler também havia declinado o convite. Com a mudança do formato, pode ser que participe. A reportagem não conseguiu confirmar se o ministro Aroldo Cedraz participará. O evento não consta em sua agenda.