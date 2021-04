Projeto viabiliza punição de médico que realiza aborto para salvar gestante ou em caso de estupro

AC Agência Câmara

(crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

O Projeto de Lei 2893/19 exclui do Código Penal as duas hipóteses de não punição do aborto praticado por médicos: aquele realizado para salvar a vida da gestante e no caso de gravidez resultante de estupro, com consentimento da gestante. A proposta está em análise na Câmara dos Deputados.

Para a autora do texto, deputada Chris Tonietto (PSL-RJ), "nunca ocorre o caso em que o aborto é necessário para salvar a vida da gestante". "O objetivo de se manter a impunidade em tal caso é única e exclusivamente ocultar os verdadeiros e inconfessáveis motivos do aborto", afirma.

A parlamentar também critica a possibilidade de realização de aborto no caso de estupro. "Permitir a morte do bebê seria praticamente puni-lo pelo crime de outrem", afirma. "Apoiar a vítima do estupro consiste em prover-lhe atendimento médico e psicológico e viabilizar a adoção do bebê", acrescenta.

Tramitação



A proposta será analisada pelas comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e de Constituição e Justiça e de Cidadania, e depois pelo Plenário.?

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei