Ao vivo: Senado inicia trabalhos da CPI da Covid

CB Correio Braziliense

(crédito: Edilson Rodrigues)

O Senado Federal instala nesta terça-feira, (27/4), a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que vai investigar as ações do governo federal no enfrentamento da pandemia e a aplicação de recursos da União transferidos para estados, Distrito Federal e municípios para essa finalidade. A reunião será no formato semipresencial por decisão do presidente do senado, Rodrigo Pacheco, já que não há previsão no Regimento Interno da Casa sobre o funcionamento de CPIs.

Acompanhe ao vivo:



A criação do colegiado, que ocorre por determinação do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), deve ter forte impacto político no Poder Executivo.