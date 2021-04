Veja a lista de pedidos de Renan Calheiros para começar a CPI da Covid

AM Ana Mendonça*/Estado de Minas

(crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado )

O relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB), fez uma série de pedidos solicitando informações para começar a comissão do Senado. Entre as solicitações estão o depoimento dos três últimos ministros da Saúde e a liberação de informações do Inquérito das Fake-News do Supremo Tribunal Federal (STF).

As informações foram publicadas pela jornalista Natuza Nery no Twitter.

O senador também quer que o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, deponha na CPI.

Renan solicitou os documentos de estratégias traçadas pelos ministérios. No pedido, ele cita o isolamento social, quarentena e proteção da coletividade.

O primeiro ex-ministro depor será Luiz Henrique Mandetta. A reunião está marcada para a próxima terça-feira (4/5).