Bolsonaro anuncia parceria internacional para lançamento de satélites

IS Ingrid Soares

(crédito: Valter Campanato/Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro participou na tarde desta quarta-feira (28/4) da solenidade de anúncio de parcerias com quatro empresas que poderão realizar lançamento de foguetes e rastreio de veículos espaciais no Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão. Foram selecionadas as empresas americanas Hyperion, Virgin Orbit, OrionAST e a canadense C6 Launch.

Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), o Centro Espacial de Alcântara tem condições de prover o suporte logístico, integração e testes finais de carga útil, lançamento de objetos espaciais, previsão meteorológica, coleta de dados via telemetria, rastreio, sistema de comando e controle e demais tecnologias.

Entre as características que a destacam perante outros pontos de lançamento está a proximidade do mar, a localização de aproximadamente 2º18’ a sul do equador o que possibilita lançamentos em órbitas polares e equatoriais; baixa densidade demográfica; ausência de incidência de terremotos e furacões; baixa densidade de tráfego aéreo; e localidade ideal para lançamentos sob demanda.

A pasta ressalta que, com este chamamento, o Brasil "inicia as atividades espaciais não militares e torna-se a janela de acesso ao espaço no Hemisfério Sul".

Para o Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Baptista Junior, o Centro Espacial de Alcântara permite a entrada do país na elite de lançadores de veículos espaciais. “É também a consolidação da Força Aérea Brasileira como protagonista na execução de políticas espaciais, permitindo às comunidades científicas nacional e internacional o acesso ao espaço para o desenvolvimento de estudos, pesquisas e tecnologias estruturantes”, completa o Oficial-General.



Também estiveram presentes no evento o embaixador dos Estados Unidos, Todd Chapman, a embaixadora do Canadá, Jennifer May, o ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, o ministro da Economia, Paulo Guedes, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e o ministro do Turismo, Gilson Machado. O presidente não discursou na ocasião.