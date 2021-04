Ministro Walmir Oliveira, do TST, morre em razão da covid-19

RS Renato Souza

(crédito: reprodução/TST)

O ministro Walmir Oliveira da Costa, do Tribunal Superior do Trabalho (TST) morreu em razão da covid-19 nesta quarta-feira (28), aos 62 anos. Paraense, ele ocupava uma das cadeiras da Corte desde 2007. Ele ingressou na carreira da magistratura em 1989, após ser aprovado em concurso público no estado de origem.

Ele foi juiz do Trabalho substituto da 8ª Região (PA/AP), e atuou em todas as Varas do Trabalho de Belém e nas de Abaetetuba, Almeirim, Altamira, Castanhal, Macapá e Marabá. O magistrado ficou quase duas semanas internado, e o quadro de saúde evoluiu para grave rapidamente.

Walmir da Costa era integrante da Academia Brasileira de Direito do Trabalho (ABDT). Em nota, a entidade lamentou a perda do magistrado. "Com profundo e sentido pesar, comunico à comunidade acadêmica a morte do confrade Walmir Oliveira da Costa. Membro da nossa ABDT, Walmir era magistrado de carreira, paraense da cidade de Irituia, dedicado e estudioso. Deixa uma grande lacuna no campo do Direito, especialmente do Direito Processual, sua preferência. Era um homem esforçado e brilhante que, desde muito jovem, dedicou-se ao direito. De antigo advogado militante, deu-se integralmente à magistratura, chegando a Ministro do TST mercê de sua competência demonstrada ao longo de vários anos de convocações sucessivas. Uma perda lamentável para o Direito do Trabalho, para a Justiça do Trabalho e para a nossa ABDT", destacou a entidade.