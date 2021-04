Mourão nega regra contra vacinação para membros do Executivo

AF Augusto Fernades

(crédito: Bruno Batista /VPR)

O vice-presidente Hamilton Mourão negou, ontem, que exista uma orientação do governo quanto à vacinação contra a covid-19 de membros do Executivo. Na terça-feira, o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, afirmou que recebeu o imunizante “escondido”, seguindo orientação do Planalto.

“Essa recomendação não existe, porque o ministro Paulo Guedes (da Economia) foi filmado tomando vacina. Eu também. Outros ministros também, uma turma mais nova aí. A ministra Tereza Cristina (da Agricultura) também já foi vacinada, então acho que é bobagem isso”, declarou.

De acordo com ele, “não tem essa orientação (para não se vacinar)”, conforme reforçou. Aos 67 anos, o general recebeu a segunda dose da vacina na segunda-feira. Questionado sobre a fala de Ramos, ele disse não saber o motivo da declaração.

Em reunião do Conselho de Saúde Suplementar (Consu), na terça-feira, Ramos disse: “Tomei (a vacina) escondido, né, porque era a orientação, mas vazou (...). Não tenho vergonha, não. Vou ser sincero: eu, como qualquer ser humano, quero viver”.

A fala foi gravada e transmitida nas redes sociais do Ministério da Saúde, que, depois, apagou a publicação. Após o episódio, Ramos afirmou no Twitter que foi vacinado, mas “não quis fazer desse momento individual um ato político”. Ele disse, ainda, que estão inventando “crise onde não existe”.