Vídeo de Doria para 1º de Maio, organizado por centrais sindicais, é vetado

(crédito: Governo do Estado de São Paulo/Divulgação)

Programado para reunir no mesmo palanque virtual vários pré-candidatos à disputa de 2022 contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o 1º de Maio dividiu as centrais sindicais que organizam a comemoração a ser transmitida por redes sociais e canais no YouTube. A CUT vetou a participação do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), depois que ele já tinha enviado a gravação.

No vídeo, Doria destaca que o momento é de "compaixão" e manifesta solidariedade "aos familiares de quase 400 mil brasileiros" que perderam a vida durante a pandemia de covid-19.

O 1º de Maio vai exibir vídeos com declarações de prováveis adversários de Bolsonaro, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), e terá como slogan "Democracia, Emprego, Vacina para Todos".

