Deputado bolsonarista aluga BMW com dinheiro público: 'Meu padrão de vida'

Ed Estado de Minas

(crédito: Reprodução da internet/Facebook)

O deputado bolsonarista Bibo Nunes (PSL-RS) teria gasto R$ 58,5 mil em verbas públicas para alugar carros de luxo da empresa, com sede em Brasília (DF), de um assessor do gabinete presidencial, segundo reportagem da revista Crusoé publicada nesta sexta-feira (30/4).

A reportagem “Babá do 04” fala sobre Joel Novaes da Fonseca, que “abriu as portas do governo para parceiros de Jair Renan”, o “filho 04” do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A matéria fala sobre a locadora de veículos de Fonseca, que atende deputados bolsonaristas.

Entre os que falaram à reportagem está Bibo Nunes, que se justificou. “Meu padrão de vida é esse. Meus carros sempre foram BMW, Porsche… Quem não gostar que vá ‘enxugar gelo’. Para mim é comum isso desde que eu nasci”. Segundo a matéria, ele circula por Brasília em um BMW 320i. O veículo é avaliado em mais de R$ 200 mil.

Ele havia sido questionado sobre o valor dos aluguéis com dinheiro público e se não vê problemas no fato de o dinheiro ir para um funcionário do gabinete da Presidência. Ele ainda acrescentou: “Eu te garanto uma coisa: não vou alugar com ninguém do PT nem do PSOL”.

Além de Nunes, a Crusoé cita como clientes da empresa os deputados Bia Kicis (PSL-DF), Norma Ayub (DEM-ES), Daniel Silveira (PSL-RJ) – que se encontra em prisão domiciliar após ofensas aos ministros do STF, Vitor Hugo (PSL-GO) e Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), também filho do presidente.