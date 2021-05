Bolsonaristas fazem carreata em apoio ao presidente no Eixo Monumental

CB Correio Braziliense

(crédito: Pedro Marra/CB/D.A. Press)

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro fizeram carreata na manhã deste sábado (1?/5) no Eixo Monumental. A manifestação ocorreu em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) neste feriado do Dia do Trabalhador.

O ato partiu da altura da Catedral Rainha da Paz, vai até o Palácio do Planalto pela via S1 e termina com a conta pela N1.

Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), há "um grupo bem pequeno na N1 e outro maior em frente ao Congresso Nacional. Esse grupo está ocupando as faixas da S1 da Rodoviária até a Torre de TV", diz a corporação.