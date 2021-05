Manifestantes fazem atos pró-Bolsonaro em diferentes regiões do país

BBC - Coronavirus







Grupos fizeram manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro na tarde deste sábado (1º/5) em diversos Estados do Brasil. As principais bandeiras levantadas pelos manifestantes foram: defender a abertura irrestrita do comércio durante a pandemia, ser contra as ações do Supremo Tribunal Federal e se contrapor a governadores e prefeitos opositores à gestão Bolsonaro.

Na avenida Paulista, no centro de São Paulo, centenas de manifestantes se aglomeraram com faixas e bandeiras do Brasil. Muitos deles estavam sem máscaras e não respeitavam o distanciamento social.

Na quinta-feira (29/04), o Brasil ultrapassou a marca de 400 mil mortes pela covid-19, segundo boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

Reuters Jair Bolsonaro sobrevoa protesto na Esplanada dos Ministérios, em Brasília

O país se tornou o segundo do mundo a contabilizar mais de 400 mil óbitos causados pelo novo coronavírus. Os Estados Unidos foram os primeiros e, hoje, lideram em números da tragédia no mundo, com mais de 574,9 mil mortes e 32,2 milhões de casos da doença, segundo a Universidade Johns Hopkins.

Apesar de o país atravessar o período com mais mortes desde o início da pandemia, também foram registradas manifestações com aglomeração em Brasília, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre e Fortaleza. Também ocorreram protestos pró-Bolsonaro em diversas cidades do interior do Brasil, como Campinas.

Reuters Manifestantes promovem aglomeração durante ato pró-Bolsonaro em São Paulo

Entre as palavras de ordem mais entoadas pelos manifestantes estava "Bolsonaro, eu te autorizo" e "O presidente está chegando".

O próprio presidente Jair Bolsonaro sobrevoou o protesto que ocorreu na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!