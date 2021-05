AO VIVO: Salles dá explicações sobre desmatamento e orçamento na Câmara

PI Pedro Ícaro* JV João Vitor Tavarez *

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, participa nesta segunda-feira (3/5) de reunião das comissões de Meio Ambiente e Transportes, na Câmara dos Deputados. O objetivo é explicar aos parlamentares as ações para reduzir o desmatamento, assim como a diminuição no orçamento da pasta — que sofreu corte de quase R$ 240 milhões, conforme Orçamento 2021 sancionado em 22 de abril deste ano.



“Quem reduziu o orçamento do Meio Ambiente em um terço foi o governo do PT”, apontou o ministro. Salles também afirmou que a ascensão do desmatamento é prevista há 9 anos, mas que outras gestões ignoraram.

O encontro ocorre a pedido dos deputados Camilo Capiberibe (PSB-AP), Joenia Wapichana (Rede-RR), Coronel Tadeu (PSL-SP) e José Medeiros (Podemos-MT).

Notícia-crime

Na segunda-feira passada (26/4), o ex-superintendente da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, prestou esclarecimentos, na Câmara, a respeito da notícia-crime feita contra Salles. O ministro foi acusado de suposto crime ambiental após a PF apreender 213 mil metros cúbicos de madeira ilegal entre a Amazônia e o Pará.

