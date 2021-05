Bolsonaro agradece FHC por declaração sobre reabertura de comércios

IS Ingrid Soares

(crédito: Isac Nobrega)

O presidente Jair Bolsonaro agradeceu, nesta segunda-feira (3/5) ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso por defender a abertura de comércios. A fala do tucano ocorreu durante o final de semana, no Primeiro de Maio unificado das centrais sindicais.

“Eu até aproveito o momento aqui agora para cumprimentar o FHC que disse que o comércio tem que abrir, tem que voltar a funcionar. Coisa que eu falava desde março do ano passado. Mas é bem-vindo esse reconhecimento por parte da maior liderança que tem o PSDB aqui no Brasil”, apontou Bolsonaro a jornalistas no Palácio do Planalto, reunido também com o ministro da Economia, Paulo Guedes e o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa.

O chefe do Executivo ressaltou ainda que aguarda a retomada do país à normalidade o mais rápido possível. “Temos um profundo respeito com pessoas que perderam tudo e estão sem esperança, por assim dizer que querem e tem que voltar ao mercado de trabalho para exatamente garantir o sustento próprio e de sua família. E para nós do Executivo interessa sim que a economia funcione e o Brasil volte à normalidade”, concluiu.