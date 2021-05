Ex-ministro denuncia ação paralela no governo

LC Luiz Calcagno BL Bruna Lima RS Renato Souza

Em mais de sete horas de depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta detalhou procedimentos que adotou contra a pandemia e acusou o governo de investir em práticas anticientíficas no enfrentamento da crise sanitária. O ex-titular da pasta revelou a existência de uma “assessoria paralela” de aconselhamento do presidente Jair Bolsonaro e disse que o filho 02 do chefe do Planalto, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), costumava participar de reuniões ministeriais no Palácio do Planalto.

“Testemunhei várias vezes reunião de ministros em que o filho do presidente, que é vereador do Rio de Janeiro, estava sentado atrás dele tomando notas. Eles tinham reuniões dentro da Presidência”, frisou. Num desses encontros, conforme Mandetta, havia um ofício recomendando que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) alterasse a bula da cloroquina para especificar que o medicamento tratava a covid-19.

“Ele (Bolsonaro) tinha um assessoramento paralelo. Havia sobre a mesa um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido, naquela reunião, mudar a bula da cloroquina na Anvisa, para que na bula tivesse a indicação do medicamento para o coronavírus. O presidente da Anvisa (Antonio Barra Torres) disse que não”, contou. O ex-ministro afirmou, ainda, que o chefe do Planalto se encontrava com pessoas que não integravam o governo, entre eles, médicos que faziam recomendações sobre enfrentamento à doença.

Questionado se Bolsonaro foi alertado, direta e objetivamente, em reuniões presenciais e por meio de documentos por escrito que a conduta adotada pelo mandatário, de minimizar o efeito do vírus, poderia levar o Brasil a uma catástrofe, Mandetta respondeu: “Todos os ministros participavam, às terças-feiras, de reuniões específicas sobre isso. Além de eu ter entregue uma carta em mãos ao presidente”, disse. No documento, que foi levado pelo depoente aos parlamentares, está o pedido expresso para uma mudança de postura por parte de Bolsonaro, que fosse alinhada com as orientações científicas sobre a doença, “uma vez que a adoção de medidas em sentido contrário poderá gerar colapso do sistema de saúde e gravíssimas consequências à saúde da população”.

De acordo com Mandetta, tal dubiedade de recomendações confundiu a população, dificultando a condução da pandemia. Enquanto o Ministério da Saúde queria instituir uma campanha publicitária recomendando o uso de máscaras e o distanciamento social e alertando sobre a gravidade do vírus, Bolsonaro propunha uma propaganda que emitisse a ideia de que o Brasil ia vencer o vírus. “Uma mensagem mais ufanista (…). O que me restava era usar a tradição oral, verbal, para fazer chegar à ponta a mensagem limpa para que (os municípios) pudessem construir a linha de defesa”, completou o ex-ministro.

Economia

Além de críticas a Bolsonaro, Mandetta disparou contra o ministro da Economia, Paulo Guedes, classificado por ele como “desonesto intelectualmente, uma coisa pequena, um homem pequeno para estar onde está”. Para o ex-titular da Saúde, Guedes e Bolsonaro fizeram escolhas que levaram ao aprofundamento da pandemia. Na avaliação dele, os dois optaram por priorizar a economia no combate à covid-19, mesmo com informações sobre o número provável de mortos e sobre o momento em que ocorreria uma segunda onda. Mandetta disse, ainda, que Guedes pode ter induzido ao erro até mesmo empresários e operadores do mercado.

O ex-ministro disse que Guedes não respondia seus telefonemas nem recados e parecia descolado da realidade no que diz respeito à gravidade do coronavírus. “O distanciamento da equipe econômica era real. Não posso negar. Eu dialogava com o segundo escalão sobre algumas questões, mas, entre ministros, telefonemas, recados para conversar com ministros não eram respondidos”, relatou.

“Em algumas reuniões no ambiente de gabinete de ministros, havia uma visão muito menor da gravidade. Eu dizia que a crise ia longe, e o ministro falava que o Brasil cresceria 2,5%, mas que, com a covid, cairia para 2%. Eu disse que não estavam compreendendo o tamanho da confusão”, recordou.

Para Mandetta, Bolsonaro e Guedes pareciam apostar em um efeito de rebanho que acabaria em setembro ou outubro de 2020, e isso teria induzido o governo a aceitar o auxílio emergencial de R$ 600, acreditando que, em quatro meses, não seria mais necessário um socorro aos vulneráveis. Leia abaixo os principais tópicos abordados na comissão e as respostas do ex-ministro.

“Festival de mentiras”

Pelas redes sociais, Carlos Bolsonaro rebateu Mandetta, classificando como inverídicas as declarações do ex-ministro. “Festival de mentiras. Circo boçal de narrativas. Se a lei valesse de verdade, um sujeito que se preza mentir descaradamente onde a lei diz que não deveria, sair preso desse local era o esperado em um país sério. Mas vivemos no Brasil, onde tudo acontece ao contrário”, escreveu.

Ponto a ponto Luiz Henrique Mandetta

crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

Assessoramento paralelo

“Eu estive dentro do Palácio do Planalto quando fui informado, após uma reunião, que era para eu subir para o terceiro andar, porque tinha lá uma reunião com vários ministros e médicos que iam propor esse negócio de cloroquina, que eu nunca tinha conhecido. Quer dizer, ele (Bolsonaro) tinha um assessoramento paralelo. Acredito que o presidente construiu, fora do Ministério da Saúde, alguns aconselhamentos que o levaram para essa tomada de decisões.”

Decreto sobre cloroquina

“Havia sobre a mesa um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação da cloroquina para coronavírus. Alguém teve essa ideia, eu não saberia dizer quem teve, mas isso aconteceu. O próprio presidente da Anvisa, Barra Torres, disse não.”

Prescrição da cloroquina

“A única orientação sobre cloroquina que partiu do ministério foi sobre o uso compassivo, quando não há outro recurso, para pacientes graves em ambiente hospitalar. A cloroquina tem margem de segurança estreita. Ela tem uma série de reações adversas e cuidados que devem ser feitos.”

Atitudes de Bolsonaro

“Cada vez que se falava com presidente, ele compreendia, ‘não vamos aglomerar’, então eu saía, sim, animado. Ele compreendia e falava que ia ajudar, mas passavam dois, três dias e voltava à situação de aglomerar. Por isso, para ele ficou difícil me manter no cargo, já que deixei claro que não abandonaria o cargo, e ele continuou fazendo a mesma prática.”



Falta de consenso

“O Ministério da Saúde foi publicamente confrontado: dava uma informação, e o presidente dava outra. Em tempos de epidemia, você tem que ter a unidade, uma fala única.”

Foco na ciência

“Todas as nossas orientações foram acertadas, baseadas na ciência, na vida e na proteção, comprovadas ao longo da pandemia. Embora algumas pessoas não tenham compreendido bem.”

Negacionismo

“Ex-secretários de Saúde e parlamentares falavam publicamente que essa doença não ia ter dois mil mortos. Acho que, naquele momento, o presidente entendeu que aquelas outras previsões poderiam ser mais apropriadas.”

Medidas restritivas

“O Brasil não fez nenhum lockdown, sempre estivemos um passo atrás do vírus (…). Uma das coisas que deveria ter sido feita era um inquérito epidemiológico, mas paramos de fazer.”

Guedes

“Esse ministro Guedes, da Economia, é desonesto intelectualmente, uma coisa pequena, um homem pequeno para estar onde está”



Saúde x economia

“O distanciamento da equipe econômica era real. Não posso negar. Eu dialogava com o segundo escalão sobre algumas questões, mas entre ministros, telefonemas e recados para conversar com ministros não eram respondidos.”

Relação com a China

“Eu tinha dificuldade com o ministro das Relações Exteriores (Ernesto Araújo, à época). O filho do presidente que é deputado federal (Eduardo Bolsonaro) tinha rotas de colisão com a China por meio do Twitter. Um mal-estar. Fui um certo dia ao Palácio do Planalto, e os três filhos do presidente (Eduardo Bolsonaro, vereador Carlos Bolsonaro e senador Flávio Bolsonaro) estavam lá. Disse a eles que eu precisava conversar com o embaixador chinês. Pedi uma reunião. ‘Posso trazer aqui?’ ‘Não, aqui não’. Existia uma dificuldade de superar essas questões. Esses conflitos dificultavam muito a boa vontade.”

Orientação em casos graves

“As pessoas procuravam hospitais em busca de fazer testes, mas, em 99,9% dos casos, eram outros vírus. Se houvesse um paciente lá positivo, ele ia contaminar na sala de espera. Tenho visto essa máxima ser repetida e tenho percebido que é mais uma guerra de narrativa.”

Respiradores

“O Brasil foi o país que comprou os respiradores pelo valor mais baixo do mundo e os entregou 100% na ponta. Compramos 15 mil respiradores a um custo unitário de R$ 13 mil. Arbitramos, fizemos a encomenda e conseguimos garantir o abastecimento de toda a rede nacional.”

Testagem

“Em março de 2020, iniciamos o processo de compra de 24 milhões de testes. Posteriormente, vimos pararem muitas coisas e não colocarem nada no lugar. A testagem é uma delas.”

"Depoimento além da expectativa", diz Renan

crédito: Marcos Oliveira/Agencia Senado

O depoimento do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM) na CPI da Covid deu a senadores as primeiras pistas sobre o caminho a seguir. Dois pontos ficaram evidentes: a necessidade de investigar a existência de um comitê paralelo de combate à doença, que serviria para sustentar o negacionismo do presidente Jair Bolsonaro, e a necessidade de ouvir o ministro da Economia, Paulo Guedes, acusado pelo ex-titular da Saúde de ser o pivô da criação do falso argumento de que ou o governo cuidaria da saúde, ou da economia.

Para alguns senadores, o depoimento de Mandetta também dá pistas da possibilidade de o Executivo ter trabalho deliberadamente para a transmissão do coronavírus, na tentativa de criar uma imunidade de rebanho. É outro ponto que será investigado. Sobre o comando paralelo, surgiram nomes que podem entrar na lista de requerimentos para convocação. Entre eles, o do hoje ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni; e o do policial militar da reserva Jorge Oliveira, que ocupou o cargo na pasta até 31 de dezembro. Outro que entra na mira é o filho 02 do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ).

O relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL), elogiou a sessão. “O ministro fez um depoimento produtivo, além da expectativa, recheado de informações, de números e de testemunhos. Sua presença nessa comissão vai ajudar muito para que possamos aprofundar toda a investigação”, destacou.

Suplente da CPI, o senador governista Luis Carlos Heinze (PP-RS) criticou os trabalhos. Defensor do uso da hidroxicloroquina no tratamento contra a covid-19, ele acusou a oposição de combinar o depoimento com o ex-ministro. “A gente sabia que senadores jogariam ensaiado com Mandetta. Já tinha uma ordem de perguntas e respostas. Faz parte do processo. Não achei que seria diferente. A realidade tem de vir à tona. O que eu pautei é que temos que ter um tratamento. Tem médicos fazendo tratamento no peito e na raça”, enfatizou.

O também governista Eduardo Girão (Podemos-CE) voltou a defender a alternância de convocados e disse que o depoimento de Mandetta foi “satisfatório”. “Ainda temos um longo trabalho pela frente. Hoje (ontem), foi somente o primeiro depoimento, portanto, é prematura qualquer análise conclusiva”, ponderou.

Vice-presidente do colegiado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) afirmou que vai apresentar requerimento para convocação do ministro Paulo Guedes. Em relação ao depoimento de hoje, de Nelson Teich, outro ex-ministro Saúde, o parlamentar disse a expectativa é saber se a saída do médico tem relação com a imposição do governo em usar o chamado tratamento precoce, com cloroquina e outros medicamentos sem eficácia comprovada contra a covid-19. “Sobre Teich, ele ficou pouco tempo no ministério (28 dias). Mas, com ele, começaram as tratativas sobre vacinas. Sobre ele, também, não ficou clara a razão da saída. É importante perguntar se a saída dele teve a ver com a imposição do tratamento precoce”, destacou Rodrigues.



Para especialistas, declarações não surpreendem

Apesar de o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta ter detalhado, na CPI da Covid, questões importantes sobre o enfrentamento da pandemia da covid-19 e compartilhado informações inéditas, especialistas avaliam que, no geral, muito do que foi dito por ele já havia sido observado no país desde o início da crise sanitária.

O ex-ministro afirmou, por exemplo, que a dubiedade entre as recomendações do Ministério da Saúde e as do presidente Jair Bolsonaro confundiu a população. Isso já vinha sendo destacado por cientistas e entidades e profissionais da saúde. Eles apontavam que o chefe do Executivo dá mau exemplo ao não usar máscara de proteção e ao promover aglomerações.

Fundador e ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Gonzalo Vecina Neto disse não ter dúvida de que o Brasil teria menos mortes e mais vacinas se o governo tivesse agido da forma adequada. “Eu não tive nenhuma surpresa com o que ele falou. Já tinha observado tudo isso. Não fui surpreendido por nada, e acho que ninguém vai se surpreender”, afirmou. “As coisas são tão óbvias que não precisa de CPI para saber que o que está acontecendo no Brasil é culpa do presidente da República.”

Vecina Neto avaliou que, apesar dos alertas de Mandetta, o ex-ministro errou em dois momentos ao longo de sua gestão: na reestruturação da atenção primária à saúde, “que foi mais uma resposta ao Ministério da Economia para redução de gastos”, e em relação aos testes de coronavírus. “Não houve insistência grande, e a compra dos testes foi meio atabalhoada. Tanto que parte dos testes ficou estacionada no ministério”, enfatizou.

Comportamento

O diretor científico da Sociedade de Infectologia do Distrito Federal, José Davi Urbaez, ressaltou que especialistas e autoridades sanitárias “têm apontado esse comportamento ruim do governo federal” há tempos. “É uma série de empecilhos, como tratamento precoce, que não tem evidência científica, e essa questão de negar, de maneira sistemática, todas as normas que a OMS (Organização Mundial da Saúde) indica, como uso de máscara, distanciamento social, restrição de circulação de pessoas”, frisou.

Urbaez destacou que “se isso tivesse sido colocado em prática, teríamos evitado, com certeza, uma grande quantidade de mortes”. O médico citou que a história seria completamente diferente, até pelo perfil do Brasil, que tem um Sistema Único de Saúde (SUS) “com experiência no manejo de doenças infecciosas”.

Infectologista do hospital Emílio Ribas, em São Paulo, Jamal Suleiman disse não haver dúvida alguma de que o país teria menos mortes se o governo federal tivesse tomado as medidas corretas no momento certo. Ele disse ser fundamental que a autoridade (o presidente) acolha as ideias e indicações dos seus assessores — no caso, o ministro —, o que não foi feito. “Poderia ser diferente, se a pessoa (presidente) fosse diferente”, afirma, pontuando que, como observador do processo e das ações do Executivo, não se surpreendeu com o que foi dito por Mandetta.



Bolsonaro ironiza o ex-ministro

No dia em que o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta fez declarações à CPI da Covid que comprometem o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro não dedicou muito tempo ao ex-aliado durante o encontro diário com apoiadores na porta do Palácio da Alvorada. “Mandetta é aquele do fique em casa e continue sem ar”, afirmou aos simpatizantes. A declaração é uma referência às orientações da pasta sob a gestão Mandetta para que pessoas acometidas pela covid-19 procurassem atendimento médico somente em caso de sintomas graves. À época, a medida foi defendida por especialistas como forma de proteger o sistema público de saúde do colapso.

Bate-boca e gafe na CPI

crédito: Edilson Rodrigues/Agencia Senado

A reunião da CPI da Covid que tomou o depoimento do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM) teve bate-boca entre senadores, gafe do ministro das Comunicações, Fabio Faria (PSD), e até um mea-culpa do relator, Renan Calheiros (MDB-AL), que se envolveu em embates com aliados do governo nos últimos dias.

Um dos momentos mais tensos da reunião ocorreu quando o vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), criticou o comportamento dos governistas que são titulares da comissão. Minoria no colegiado, esse grupo é formado pelos senadores Eduardo Girão (Podemos-CE), Ciro Nogueira (PP-PI), Marcos Rogério (DEM-RO) e Jorginho Mello (PL-SC). Randolfe se irritou depois que eles pressionaram para que o plano de trabalho da CPI, apresentado pelo relator, fosse à votação.

“Vamos trabalhar, tenha calma, o Palácio do Planalto está tranquilo, não precisa você ficar desesperado em nome deles não”, disse Randolfe, com ironia, a Ciro Nogueira, que rebateu: “Eu não estou desesperado, quem está desesperado é o senhor, que quer encobrir os desvios dos governadores”.

O vice-presidente da comissão, após frisar que é opositor do governador do Amapá, também debochou do fato de que pelo menos 11 requerimentos apresentados pela tropa de choque do governo na CPI terem sido elaborados dentro do Palácio do Planalto. Segundo o jornal O Globo, a assinatura da assessora especial da Secretaria de Assuntos Parlamentares da Secretaria de Governo, Thaís Amaral Moura, aparece nos metadados dos requerimentos que pedem a convocação de especialistas alinhados a Bolsonaro.

“Eu sei que você (Ciro Nogueira) está com a assessoria direta da doutora Thaís, lá do Palácio do Planalto. A doutora Thaís está lhe assessorando diretamente, está fazendo os seus requerimentos, a sua orientação está vindo de lá. Mas tenha calma, porque essa CPI vai investigar, ela vai construir o seu trabalho”, disse Randolfe. Ele acusou os governistas de fazerem várias tentativas para afastar Renan Calheiros do colegiado, pois “vão para o Supremo Tribunal Federal para obstruir toda vez, parece que é alguma coisa pessoal contra o relator, parece uma paixão pelo relator”.

Renan Calheiros tomou a palavra para dizer que, a partir daquele momento, não mais embarcaria em provocações. “Nós estamos tendo algumas dificuldades, hoje (ontem), novamente, verificadas aqui, com enfrentamentos, tensões. Eu estou dizendo isto para, em meu nome, como relator, fazer uma autocrítica, pedir desculpas e dizer que, hoje, eu estou demonstrando, e serei assim durante todas as reuniões desta comissão parlamentar de inquérito. Eu não vou, de forma nenhuma, aceitar provocação de amigos e de companheiros”, frisou Calheiros, acrescentando que, “calado, estarei errado”.

Em outro momento, o ex-ministro Mandetta disse que uma pergunta feita por Ciro Nogueira teria sido redigida pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria. “Ontem, eu recebi essa pergunta exatamente nessa íntegra do ministro Fábio Faria. Eu acho que, inadvertidamente, mandou para mim a pergunta e quando eu ia responder ele apagou a mensagem. Então, eu vou responder para o senhor e para o meu amigo, que foi parlamentar comigo, ministro Fábio Faria”, declarou.



A pergunta era relacionada a uma orientação de Mandetta, à época como ministro, de que as pessoas não deveriam buscar atendimento médico em casos leves da doença.

Outra realidade

Em outro momento do interrogatório, o senador Renan Calheiros fez pergunta semelhante. Mandetta respondeu que era outra fase da pandemia, sem casos confirmados no Brasil. Portanto, era pertinente tranquilizar a população para evitar que procurassem hospitais sem necessidade. “Estávamos em janeiro, fevereiro. Não havia um caso registrado dentro do país. O que havia naquele momento eram pessoas em sensação de insegurança e pânico”, destacou. “A orientação é que se observe, que não vá imediatamente para o hospital porque aglomera. Lá, um paciente positivo vai contaminar na sala de espera. Tenho visto essa máxima ser repetida e tenho percebido que é mais uma guerra de narrativas.”