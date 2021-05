Morte de Paulo Gustavo: Bolsonaro é alvo de opositores após nota de pesar

Ed Estado de Minas

Após se manifestar sobre a morte do ator e humorista Paulo Gustavo, de 42 anos, mais uma vítima da COVID-19 no país, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vem sendo alvo de críticas. A nota de pesar publicada por ele no Twitter na madrugada desta quarta-feira (5/5) repercutiu mal entre opositores e internautas.

“Meus votos de pesar pelo passamento do ator e diretor Paulo Gustavo, que com seu talento e carisma conquistou o carinho de todo Brasil. Que Deus o receba com alegria e conforte o coração de seus familiares e amigos, bem como de todos aqueles vitimados nessa luta contra a COVID”, publicou Bolsonaro.



A postagem é acompanhada por uma foto do ator segurando uma imagem da Santa Dulce dos Pobres, de quem era devoto.

Até o início da manhã, o post de Bolsonaro tinha 23,8 mil retweets e 34,4 mil respostas, boa parte delas contra o presidente e relembrando o posicionamento dele ao longo do último ano ao minimizar a gravidade da pandemia.

“Que Deus em sua infinita misericórdia consiga te perdoar, dificilmente nós aqui na Terra vamos”, respondeu o deputado federal André Janones (Avante-MG), que foi criticado por apoiadores do presidente, entre eles o deputado estadual de Minas Bruno Engler (PRTB), que associou a antiga filiação de Janones ao PT à posição dele.

Há várias horas, “genocida”, “canalha”, “hipócrita”, “desgraçado” e outros xingamentos aparecem entre os assuntos mais comentados do Twitter, além de “11 vezes”, que teria sido o número de recusas do governo brasileiro a ofertas da vacina contra a COVID-19, segundo a coluna de Octavio Guedes no portal G1, publicada no fim do mês passado. "Mais de 400" também está nos Trending Topics, citando o número de mortos pela doença no Brasil. Também há reclamações contra quem não está seguindo as medidas de distanciamento. Veja algumas mensagens:

Coloca na sua conta GENOCIDA — Tico Santa Cruz Vacina Para Todos! (@Ticostacruz) May 5, 2021

2 DIAS ATRÁS// 40 MINUTOS DO DIA DE HOJE

Genocida assassino

Hipócrita Demais pic.twitter.com/lDloIqrrhV — AgroGado ???? (@LuidyCarlos2) May 5, 2021

lamentando a morte do paulo gustavo e indo pra baile toda semana, um pouco hipocrita né ? — ???????????????????????? ???????? ???????? ???? (@anadias1901) May 5, 2021



Sem citar Bolsonaro diretamente, o escritor Paulo Coelho também foi parar nos Trending Topics ao apontar os “assassinos” de Paulo Gustavo por meio de frases, uma delas do presidente, que no ano passado chegou a classificar a COVID-19 como uma “gripezinha”, e se posiciona contra o lockdown e outras medidas de restrição para conter a pandemia.

Assassinos de Paulo Gustavo :

- quem dizia "é só uma gripezinha"

- "não passa de 200 mortes"

- "cloroquina resolve"

- "gente morre todo dia"

- "Lockdown destroi o país"

- "máscara nos faz respirar ar viciado"

- "eu obedeço o comandante"



E por aí vai. Canalhas da pior espécie — Paulo Coelho (@paulocoelho) May 5, 2021

Após a mensagem, que o tornou alvo de bolsonaristas na rede, Paulo Coelho retuitou a jornalista Milly Lacombe, que citava o presidente e o ministro Paulo Guedes.