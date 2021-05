Presidente do STF lamenta morte de Paulo Gustavo, vítima da covid-19

ST Sarah Teófilo

(crédito: Divulgação)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, lamentou nesta quarta-feira (5/5) a morte do humorista, ator, diretor e apresentador Paulo Gustavo que, aos 42 anos, morreu vítima da covid-19 na terça-feira (4). Ele estava internado desde o dia 13 de março lutando contra a doença.

"Registro também meu profundo pesar pela morte do ator e humorista Paulo Gustavo, levado pela covid-19. Em nome dele, mais uma vez, esta Corte se solidariza com os familiares e amigos das vítimas desta tenebrosa doença", afirmou. No Brasil, a covid-19 já matou mais de 411 mil pessoas. A morte do artista gerou ampla repercussão entre políticos, celebridades e população em geral.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, que não se manifestou sobre outras mortes pela doença — como do senador Major Olímpio, que já foi seu aliado —, também lamentou a morte na madrugada desta quarta-feira.

Durante o período de internação, Paulo Gustavo chegou a apresentar melhora. Na tarde do último domingo (2), a equipe que o acompanhava diminuiu o nível de sedação do ator, o que permitiu que Paulo acordasse e interagisse com o marido dele, o dermatologista Thales Bretas, e com médicos.

No entanto, o caso do ator regrediu na noite desse mesmo dia quando "houve piora acentuada do nível de consciência e dos sinais vitais" após uma embolia gasosa disseminada causada por uma fístula bronquíolo-venosa.