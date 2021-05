AO VIVO: Marcelo Queiroga e diretor da Anvisa depõem na CPI da Covid

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/TV Senado)

Após os depoimentos dos dois primeiros ministros da Saúde do governo do presidente Jair Bolsonaro, a CPI da Covid recebe nesta quinta-feira (6/5) o atual titular da pasta, Marcelo Queiroga, e o diretor-presidente da Agência de Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres.

Marcelo Queiroga está à frente do Ministério da Saúde desde 23 de março deste ano. O médico cardiologista assumiu o cargo com o desafio de chefiar a pasta no pior momento da pandemia no país, quando se somavam cerca de 300 mil mortes no Brasil.

Acompanhe ao vivo: