Bolsonaro nomeia esposa de líder do governo na Câmara para Conselho da Itaipu

IS Ingrid Soares

(crédito: Reprodução / Itaipu)

O presidente Jair Bolsonaro nomeou nesta quinta-feira (6/5) para integrar o Conselho da Itaipu Binacional a ex-governadora do Paraná, Maria Aparecida Borghetti, esposa do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros (PP-PR). A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Ela cumprirá mandato até 16 de maio de 2024 com um salário de cerca de R$ 25 mil.



Na mesma publicação, veio a exoneração de Carlos Marun (MDB), nomeado para o Conselho de Administração pelo ex-presidente Michel Temer e reconduzido ao cargo por Bolsonaro.



A Itaipu possui um Conselho de Administração composto por 12 conselheiros, seis brasileiros e seis paraguaios, e dois representantes dos Ministérios das Relações Exteriores, um de cada país. Realiza ainda seis reuniões ordinárias por ano. Excepcionalmente, podem ser convocadas reuniões extraordinárias.



A missão do grupo, entre outras atribuições, é a de definir as diretrizes fundamentais da administração da empresa e seu regimento interno; aprovar o orçamento para cada exercício e examinar o relatório anual.



Em nota, Marun afirmou que sua substituição do conselho é "resultado de um diálogo que já acontecia há mais de 40 dias". Ele agradeceu a Temer e Bolsonaro e desejou "pleno êxito" a Borghetti, lembrando que a mesma é esposa do seu "amigo", o deputado Ricardo Barros.

Veja nota abaixo na íntegra:

"Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a minha substituição no Conselho de Administração de Itaipú, resultado de um diálogo que já acontecia há mais de 40 dias. Aproveito para agradecer profundamente ao Presidente Temer a nomeação e ao Presidente Bolsonaro minha manutenção no exercício desta importantíssima função. Desejo pleno êxito à Conselheira que me substitui, Maria Aparecida Borghetti, esposa do meu amigo Dep Ricardo Barros e ex-Governadora da Paraná. Da minha parte seguirei me empenhando pelo êxito do Projeto da Rota Bioceânica e, politicamente, no trabalho de valorização do legado do breve Governo Temer, até para que a população possa ter consciência do quanto um Governo de Centro pode interferir positivamente na sua vida".