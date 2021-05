"Não encha o saco", diz Bolsonaro após CPI da Covid criticar a cloroquina

IS Ingrid Soares

O presidente Jair Bolsonaro escreveu uma resposta por meio das redes sociais nesta sexta-feira (7/4) aos membros da CPI da Covid que questionaram e criticaram o uso de cloroquina e de ivermectina no tratamento ao novo coronavírus durante a semana. Ambos os remédios não possuem comprovação científica contra a doença. O mandatário disse para eles "não encherem o saco de quem optou por uma linha diferente". O chefe do Executivo ainda chamou os integrantes da comissão de "inquisidores".

"Resposta aos inquisidores da CPI sobre o tratamento precoce: 1- Uns médicos receitam Cloroquina;

2- Outros, a Ivermectina; e 3- O terceiro grupo (o do Mandetta), manda o infectado ir para casa e só procurar um hospital quando sentir falta de ar (para ser entubado). Portanto, você é livre para escolher, com o seu médico, qual a melhor maneira de se tratar. Escolha e, por favor, não encha o saco de quem optou por uma linha diferente da sua, tá ok?", disparou.

Durante depoimentos prestados ao longo da semana, o ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich divergiram sobre o uso da cloroquina. Já o atual ministro da pasta, Eduardo Queiroga, evitou responder a questionamentos sobre o assunto.