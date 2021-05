Governadores pedem reunião com embaixador chinês após fala de Bolsonaro

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Foto: Roberta Aline/Divulgação)

Após o presidente Jair Bolsonaro insinuar que a China poderia ter criado o novo coronavírus como arma para uma “guerra química”, os governadores do país correm atrás para fazer uma retratação com as autoridades chinesas a fim de não prejudicar a relação com o país que envia os insumos necessários para a produção de vacinas contra a covid-19 em território nacional.

Por isso, o governador do Piauí e coordenador da temática de vacina no Fórum Nacional de Governadores, Wellington Dias, pediu nesta quinta-feira (6/5), um dia após a fala do presidente Jair Bolsonaro, uma reunião, por videoconferência, com o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming.

No ofício enviado ao embaixador chinês, o governador do Piauí solicita a realização de uma reunião nesta sexta (7) ou na próxima segunda-feira (10). No entanto, o pedido ainda não foi respondido pela Embaixada da China no Brasil.

“Pelo Fórum dos Governadores do Brasil, estou encaminhando ao embaixador da China o pedido de audiência, por teleconferência, onde de pronto estamos afirmando o nosso respeito ao povo da China, ao respeito pelo trabalho e a gratidão mesmo pelo fornecimento de vacinas ao Brasil”, afirmou Dias em vídeo.

Além de ressaltar o respeito ao país, principal fornecedor de ingrediente farmacêutico ativo (IFA) ao Brasil, o governador do Piauí, reforçou a importância de se manter o cronograma de entrega do insumo que garante a produção de vacinas pelo Instituto Butantan.

Estou buscando uma audiência com a embaixada chinesa, onde também pedirei a entrega de Insumos Farmacêuticos Ativos (IFAs), que são necessários para produção de vacinas no Brasil. — Wellington Dias (@wdiaspi) May 7, 2021

Novo lote sem previsão

O instituto paulista aguarda um novo lote de IFA para começar a produção de novas doses da CoronaVac. O último lote de 3 mil litros recebido em 19 de abril já foi processado para dar origem a 5 milhões de doses. Os imunizantes já começaram a ser entregues ao governo federal na última semana. O Butantan finalizará a entrega deste montante em 14 de maio.

Nesta sexta-feira, o diretor do Butantan, Dimas Covas, informou que há uma previsão confirmada do envio de 4 mil litros de IFA ao Brasil. No entanto, ainda não há data definida para a entrega. “Deve chegar no máximo, esperamos, até o dia 18 deste mês”, disse durante coletiva de imprensa.



Na quarta-feira (6), a previsão de Covas era de que só chegassem ao país este mês 2 mil litros do insumo. Apesar de ter indicado uma preocupação com a sinalização de redução do volume que será enviado da China, o diretor explicou que as negociações para o embarque da matéria-prima ainda estão em curso.

Mal-estar



Na ocasião, o diretor do Butantan afirmou que o governo federal vem criando um mal-estar com o maior parceiro comercial do Brasil, travando as negociações. “Todas essas idas e vindas do governo federal obviamente têm um impacto no ritmo de liberação do IFA. As liberações estão acontecendo, mas em volume menor que poderiam”, disse Covas.

Nesta sexta, o governador João Doria, também voltou a falar sobre o assunto. “Estamos aguardando a liberação pelo governo da China de mais insumos para a produção de mais vacinas. Esperamos também que em Brasília esqueçam um pouco de falar bobagem e se concentrem no que é necessário, e parem de agredir a China, os chineses e o governo da China”, pediu Doria, alfinetando a fala do mandatário do país.