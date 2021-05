"Bombeiros" agem para salvar relaÃ§Ã£o com China

M » MARIA EDUARDA CARDIM » ROSANA HESSEL

Diante de mais um ataque do presidente Jair Bolsonaro à China, uma tropa de choque se mobiliza para tentar evitar represálias ao país da parte do gigante asiático, principal parceiro comercial do Brasil e um dos fornecedores do IFA (insumo farmacêutico ativo) para a produção de vacinas contra a covid-19. Depois de o chefe do Executivo insinuar, sem citar nominalmente, que os chineses teriam fabricado o novo coronavírus como arma para uma “guerra química”, os ministros da Saúde, Marcelo Queiroga; das Relações Exteriores, Carlos França; e da Economia, Paulo Guedes, se reuniram com o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming. O encontro foi visto como uma tentativa de apagar o incêndio que o presidente provocou. Em outras frentes, também atuaram como “bombeiros” o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e governadores.



Na reunião, por videoconferência, com Yang Wanming, o ministro Marcelo Queiroga enfatizou o compromisso do governo de estreitar a cooperação Brasil-China no enfrentamento à pandemia. “Estou entusiasmado em continuar essa parceria, que tem possibilitado o fornecimento de IFA para a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) e para o (Instituto) Butantan. Também quero reiterar a nossa confiança na eficiência das vacinas chinesas, inclusive sobre a variante P1”, destacou.



A mensagem se faz necessária porque, apesar de o Brasil depender de insumos da China, Bolsonaro, integrantes do governo e o filho 03 do presidente, Eduardo Bolsonaro, já dispararam críticas ao país asiático (veja quadro). No fim de abril, por exemplo, o ministro Paulo Guedes, sem saber que estava sendo gravado, disse que “o chinês criou o vírus”.



De acordo com fontes do governo, a videoconferência foi marcada pela apreensão e durou mais do que o previsto, o que fez com que o ministro da Economia cancelasse compromisso que teria com Queiroga.

Do Legislativo também surgiu esforço para aparar arestas com o governo chinês. Antes da reunião dos ministros com Yang Wanming, Rodrigo Pacheco enviou uma carta ao embaixador defendendo a intensificação do diálogo entre os países. “Diante dos desafios impostos pela pandemia global, dirijo-me a Vossa Excelência para reiterar a importância do relacionamento mutuamente relevante e construtivo com a República Popular da China. (...) No momento em que o Brasil tem sido afetado de forma contundente pela proliferação de variantes do vírus, torna-se necessário, mais do que nunca, o aprimoramento da parceria de grande qualidade que tem caracterizado nossas relações bilaterais”, diz um trecho do documento. O presidente do Senado aproveitou para convidar o embaixador a visitar a Casa.



Alguns estados também correram para tentar atenuar os danos. O gestor do Piauí e coordenador da temática de vacina no Fórum Nacional de Governadores, Wellington Dias, enviou um ofício a Yang Wanming pedindo uma reunião por videoconferência. A solicitação ainda não foi respondida.

Envio do IFA

A videoconferência de ministros com Wanming foi acompanhada pelos diretores do Butantan, Dimas Covas, e da Fiocruz, Nísia Trindade. Mais cedo, Covas informou que, apesar de existir uma “previsão confirmada” do envio de quatro mil litros de IFA ao Brasil, não há data definida para a chegada desse lote. “Deve chegar, no máximo, esperamos, até o dia 18 deste mês”, afirmou, em coletiva de imprensa.



O secretário-executivo da Saúde, Rodrigo Cruz, também disse que o governo federal não tem a confirmação de embarque do IFA. “A gente está tratando isso e, tão logo tenhamos a confirmação do embarque desse insumo, torna essa informação pública”, destacou.



O Butantan precisa dos insumos para voltar a produzir a CoronaVac, vacina utilizada no Programa Nacional de Imunizações (PNI). O último lote, de três mil litros, recebido em 19 de abril, já foi processado para dar origem a cinco milhões de doses. Agora, portanto, o envase das vacinas foi paralisado.



As doses passam pelo controle de qualidade para serem liberadas ao governo federal. Algumas dessas unidades produzidas com o IFA recebido em 19 de abril já foram entregues ao Ministério da Saúde na última semana. O Butantan finalizará a entrega desse montante em 14 de maio.