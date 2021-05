EvangÃ©lico no STF Ã© questÃ£o de justiÃ§a

a » ana dubeux / » ana maria campos / » carlos alexandre de souza

A partir do próximo dia 5 de julho, o Supremo Tribunal Federal (STF) terá uma vaga de ministro em aberto, com a aposentadoria do decano, Marco Aurélio Mello. Como costuma ocorrer nessas ocasiões, é grande a curiosidade sobre quem será o candidato — e por que não, candidata? — a ocupar uma das 11 cadeiras da mais alta Corte de Justiça do país. O presidente Jair Bolsonaro, por diversas vezes, manifestou interesse em escolher um ministro “terrivelmente evangélico”. A expressão tornou-se uma espécie de senha para integrar a lista dos possíveis postulantes ao cargo de ministro do Supremo.

Mas, como se sabe, a escolha passa por outras questões além da profissão de fé do candidato. Independentemente dos critérios exigidos por lei, como reputação ilibada, profundo conhecimento do direito e aprovação em sabatina no Senado, ocupar uma cadeira no STF significa elevar à mais alta Corte de Justiça um brasileiro com a missão de decidir sobre assuntos vitais para a nação.

Por entender que se trata de relevante interesse público, o Correio se propõe a jogar luz sobre os possíveis candidatos ao Supremo. Nas próximas semanas, o jornal pretende realizar uma rodada de entrevistas com os postulantes que têm apresentado credenciais para ingressar na instância máxima do Poder Judiciário. Na bolsa de apostas em Brasília, são frequentes os nomes do ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, André Mendonça; do procurador-geral da República, Augusto Aras; e do presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins. É preciso lembrar, contudo, que o presidente Jair Bolsonaro tem o hábito de surpreender aqueles que julgam conhecê-lo. No caso do Supremo, basta mencionar que Kassio Nunes Marques, o mais novo integrante da Casa de Justiça, não constava em qualquer lista de “ministeriáveis” até ser escolhido em outubro do ano passado.

É nesse contexto que se apresenta o desembargador William Douglas, do Tribunal Regional Federal-2. Mesmo sem ser favorito na preferência do presidente da República, desponta como uma possível novidade na Praça dos Três Poderes. Aos 53 anos, William Douglas é pastor da Igreja Batista Getsêmani desde 2010. Afirma que um ministro do Supremo Tribunal Federal, uma das instituições que compõem o Estado laico, deve obediência irrestrita à Constituição. Mas lembra que o STF também precisa representar a sociedade. Por essa razão, nada mais natural do que os evangélicos, que compõem um terço da população brasileira, se vejam espelhados na instância máxima da Justiça brasileira.

“O que o STF precisa e o Brasil merece e tem direito é a um ministro que julgue com isenção e imparcialidade e que aplique e defenda a letra da Constituição Federal. Uma Corte Suprema precisa ter uma mínima representação da sociedade onde está inserida e respeitar os valores do povo brasileiro”, defende Douglas. Confira, a seguir, a entrevista do magistrado ao Correio.