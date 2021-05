Braga Netto lembra 2ª Guerra: "a cobra fumou e pode fumar novamente"

IS Ingrid Soares

O ministro da Defesa, general Walter Braga Netto, comentou em mensagem da ordem do dia desta sexta-feira (7/5), sobre a participação do Brasil na 2ª Guerra Mundial. Ele apontou que "a cobra fumou e, se necessário, fumará novamente”. Nota é alusiva ao aniversário de 76 anos do Dia da Vitória, da Segunda Guerra Mundial.

"O conflito cobrou um alto custo do Brasil: 3 navios de guerra foram perdidos e 33 navios foram atacados, causando mais de 1450 mortes no mar; 22 aviões abatidos e cerca de 500 brasileiros tombaram em combate na Europa. Hoje retratamos a vitória dos valores da democracia, da justiça e da liberdade. A

história se sucede de fatos e de ensinamentos."

O general emendou que "não há bem mais importante ou patrimônio material que equivalha à nossa liberdade, à nossa soberania, aos nossos valores patrióticos e à fé em nossa democracia".

A expressão "a cobra fumou" foi uma resposta à descrente opinião pública da época, que dizia que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. A partida para a Itália só ocorreu em junho de 1944.



Também assinam o documento os comandantes do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, e da Força Aérea, tenente-brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Jr.