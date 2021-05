Entrevista Ubiratan Cazetta

P » Pedro Ícaro*

O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), Ubiratan Cazetta, criticou a proposta de reforma do Código de Processo Penal (CPP), em tramitação na Câmara. “Esse projeto não moderniza, não traz resposta, não melhora a investigação nem a posição do Estado, não garante os direitos da vítima. E, ao não fazer nada disso, qual é a vantagem da reforma? Essa é a principal pergunta que o Ministério Público tem em relação a ele”, afirmou, em entrevista a Denise Rothenburg no programa CB.Poder, parceria entre o Correio e a TV Brasília.



O projeto, relatado pelo deputado João Campos (Republicanos-GO), é alvo de instituições porque, além de retirar a autonomia do Ministério Público para realizar investigações, prevê a criação de medidas que tornariam menos eficientes as apurações. Além disso, conforme Cazetta, o momento não é oportuno para retomar o projeto, porque, em plena crise sanitária, não permite uma ampla discussão sobre a proposta. “No meio de uma pandemia, no meio de tantas discussões, você tentar ressuscitar um projeto que estava parado é muito perigoso, porque o espaço de debate diminui”, frisou. Veja os principais trechos da entrevista de Cazetta, que assumiu o cargo na quinta-feira da semana passada.