"Vacinas e esclarecimentos" prometem ser os temas da semana na CPI

RS Renato Souza

(crédito: Jefferson Rudy/ Agência Senado)

Integrante da CPI da Covid, o senador Otto Alencar (PSD-BA) afirmou que a semana no colegiado será “da vacina e dos esclarecimentos” sobre os contratos assinados de imunizantes no combate à doença. Segundo ele, a comissão vai questionar a não aprovação da vacina russa Sputnik V e a falta de contratos fechados pelo governo Bolsonaro para obtenção de imunizantes.

Em entrevista à Globo News, Alencar avaliou que “ficou muito claro” que a condução do Ministério da Saúde no período de Eduardo Pazuello foi orientação do presidente Jair Bolsonaro, com incentivo ao uso da cloroquina e medicamentos de tratamento precoce. Segundo ele, é possível analisar que o chefe do Planalto está por trás da gestão da Saúde e, quem não concorda com sua visão, deve sair do ministério.

Na avaliação do parlamentar, o incentivo de Bolsonaro para a utilização de remédios contra a covid e suas críticas à pandemia é uma “posição perigosa e, até certo ponto, sem responsabilidade”. Ele repudiou o ato feito pelo chefe do Executivo, no domingo, que saiu de moto pelas ruas de Brasília acompanhado de centenas de motociclistas. Para ele, esse tipo de comportamento é “perverso”. “Falta grandeza ao presidente Bolsonaro para reconhecer o erro” na condução da pandemia, frisou.