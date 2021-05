TCU: pregões suspeitos da Codevasf

CB Correio Braziliense

O Tribunal de Contas da União (TCU) identificou pregões suspeitos da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). Segundo o órgão, em 2020, a sede e as oito superintendências que integram a empresa realizaram 29 pregões eletrônicos, tendo por objeto o registro de preços para serviços de pavimentação de vias públicas em municípios da área de atuação da companhia, totalizando R$ 533.492.032,49. O relator Augusto Sherman votou para a não suspensão das contratações no momento, mas defendeu abertura imediata de fiscalização. O Estadão mostrou, no domingo, que metade do orçamento secreto de R$ 3 bilhões criado pelo Planalto para aumentar a base de apoio do governo no Congresso foi direcionada para pavimentação asfáltica. Além das compras de tratores acima da tabela de referência, como revelou o jornal, o grupo político beneficiado pelo esquema reservou R$ 1,6 bilhão para asfaltar ruas e estradas em seus redutos eleitorais.