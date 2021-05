AO VIVO: ex-secretário de Comunicação depõe sobre falta de campanhas publicitárias na pandemia

CB Correio Braziliense

(crédito: Jefferson Rudy)

A CPI da Pandemia ouve nesta quarta-feira (12) o ex-secretário de Comunicação Social da Presidência da República Fabio Wajngarten. Ele deve falar sobre o atraso na compra de vacinas pelo Ministério da Saúde e as campanhas do governo federal em temas como isolamento social e “tratamento precoce”. O depoimento do Wajngarten começou as 9h.

Os senadores da CPI também devem questionar o ex-secretário sobre as declarações que ele deu à revista Veja na qual responsabiliza o Ministério da Saúde pelo atraso na aquisição de vacinas.

