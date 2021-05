Mario Frias, 49 anos, passa por cateterismo de emergência em hospital

IS Ingrid Soares

O Secretário Especial da Cultura, Mario Frias, 49 anos, passou por um cateterismo de emergência, no final da tarde desta quarta-feira (12/05). Em nota, a Secretaria Especial de Comunicação informou que Frias encontra-se em observação médica, no Hospital de Brasília, e se recupera bem.

Frias foi internado em dezembro do ano passado com princípio de infarto. O ator tomou posse no cargo de secretário especial de Cultura em junho de 2020, em substituição a Regina Duarte.

A secretaria de Frias é subordinada ao Ministério do Turismo. O ator nasceu no Rio de Janeiro e começou a carreira na década de 1990, na novela Malhação, da TV Globo.