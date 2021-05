Quadro clínico de Covas é irreversível, dizem médicos

CB Correio Braziliense

A equipe médica que trata o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), informou, ontem, que o quadro de saúde dele é “irreversível”. O político, que tem câncer, é mantido sedado na UTI. A doença foi descoberta em outubro de 2019. À época, ele fazia exames para investigar o surgimento de uma trombose, mas os procedimentos apontaram três tumores: no fígado, na cárdia e nos gânglios linfáticos. Em fevereiro deste ano, os médicos identificaram um novo tumor no fígado. Mesmo com o tratamento, a doença se mostrou mais agressiva, com metástase em ossos. Foi constatado que o prefeito tem cinco tumores no fígado, um na estrutura da bacia e outro na coluna vertebral. No último dia 4, após deixar a UTI, Covas postou foto ao lado do filho, Tomás, e escreveu: “Mais uma batalha vencida. Tenho fé que vou vencer cada obstáculo”.