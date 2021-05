Lula, Dilma, Doria, Temer: políticos lamentam morte de Bruno Covas

CB Correio Braziliense

(crédito: Nelson Almeida/AFP)

A morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, neste domingo (16/5), repercute entre políticos, instituições e artistas. O ex-presidente Lula, por meio do Twitter, enviou uma mensagem aos familiares e amigos do tucano. Os ex-presidentes Michel Temer e Dilma Rousseff também se manifestaram nas redes sociais.

Covas morreu aos 41 anos. Ele lutava desde novembro de 2019 contra um câncer que, inicialmente, atingiu o trato digestivo. Nas últimas semanas, exames detectaram novos tumores no fígado, na estrutura da bacia e na coluna vertebral.

O presidente da Câmara, deputado federal Arthur Lira (PP-AL), afirmou que o tucano era "um jovem talento na política, que travou com coragem e otimismo uma árdua batalha". Lira disse ainda que admira a forma aguerrida como Bruno Covas "conduziu a pandemia na maior cidade do País e como fez sua campanha de eleição para a prefeitura".

Ex-presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) comentou que a cidade de São Paulo perdeu um "homem de valor e um político de princípios". Alcolumbre afirmou ainda que Bruno Covas lutou "com bravura e destemor até o último instante". "Das vezes em que estivemos juntos, guardo a melhor impressão dos gestos de homem público forte, decente e de muito caráter."

O apresentador Luciano Huck, considerado potencial candidato nas próximas eleições presidenciais, postou uma mensagem sobre a morte

do prefeito licenciado. Segundo Huck, a cidade de São Paulo está de luto. "Que tristeza. A cidade de São Paulo está de luto. O prefeito Bruno Covas partiu. Cedo demais. Fica o exemplo de um gestor moderno, que fez política com espírito público e responsabilidade. Um cara correto e trabalhador. Aos familiares, todo o meu carinho. Fiquem com Deus", disse pelo Twitter.

Veja as principais reações:

O PSDB perdeu uma de suas mais promissoras e brilhantes lideranças: o prefeito Bruno Covas. Depois de lutar bravamente, ele nos deixou neste dia 16. Jovem, mas com a bela história de alguém que muito construiu e muito ensinou. pic.twitter.com/G4PViSlIpv — PSDB ???????? (@PSDBoficial) May 16, 2021

Aos queridos familiares do prefeito Bruno Covas, aos seus secretários e vereadores de sua base, meus sentimentos de pesar. A seu filho, o jovem Tomás Covas Lopes, ofereço minha solidariedade por essa perda tão dura e precoce. pic.twitter.com/raPdAbwnKL — Eduardo Suplicy (@esuplicy) May 16, 2021

Meus sentimentos aos familiares, amigos e correligionários de Bruno Covas, que nos deixou hoje após travar uma longa e dura batalha contra o câncer. Que Deus conforte o coração de sua família. — Lula (@LulaOficial) May 16, 2021

Lamento a morte do prefeito Bruno Covas, aos 41 anos de idade. O Brasil perdeu um dos seus promissores líderes políticos. Quero manifestar meus sentimentos ao filho Tomás e a toda família Covas, além dos militantes e dirigentes do PSDB. — Dilma Rousseff (@dilmabr) May 16, 2021

Lamento o falecimento do jovem prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Trabalhador e muito dedicado ao povo paulistano, levou com brilhantismo a marca de seu avô, meu amigo Mario Covas, para a administração da cidade. Meus sentimentos aos familiares e amigos. — Ciro Gomes (@cirogomes) May 16, 2021

Lamento muito a morte do prefeito Bruno Covas. Tivemos uma convivência franca e democrática. Minha solidariedade aos seus familiares e amigos neste momento difícil. Vá em paz, Bruno! — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) May 16, 2021

É sempre muito triste ver alguém muito jovem partir. @brunocovas tinha um futuro brilhante pela frente. Em pouco tempo na vida pública, demonstrou caráter, perseverança e coragem. Honrou cada voto que recebeu do povo paulista e, sem dúvida, sempre será um exemplo para todos ???? — Baleia Rossi (@Baleia_Rossi) May 16, 2021

Lamento a morte do prefeito Bruno Covas de São Paulo. E uma doença traiçoeira que assusta a todos. Que Deus possa estar confortando a família. — Eduardo Cunha (@DepEduardoCunha) May 16, 2021

O Brasil tão carente de lideranças perde o prefeito Bruno Covas. Nenhum de nós escolhe o tempo que tem nesta vida, mas escolhe o que fazer com o tempo que tem. Bruno Covas escolheu dedicar seu tempo ao povo de SP e ao seu filho. Cumpriu bem as duas missões. Que descanse em paz. — Senador Alessandro Vieira (@Sen_Alessandro) May 16, 2021