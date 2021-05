R » Renato Souza

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O ex-ministro da Justiça Sergio Moro presta depoimento na tarde desta segunda-feira (17) à 10ª Vara Federal de Brasília, no âmbito da Operação Spoofing. A oitiva ocorre no caso no processo relacionado à invasão dos celulares de autoridades por hackers.

Moro foi um dos alvos das investidas e teve conversas com procuradores da Lava-Jato sequestradas. Ele presta depoimento por videoconferência, em razão da necessidade de distanciamento social em meio à pandemia de covid-19.

Entre os assuntos que foram obtidos pelos hackers, estão atos de Moro e tratativas com procuradores sobre os processos, inclusive as ações penais contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As mensagens foram divulgadas pelo site The Intercept, na série conhecida como "Vaza Jato".

Além de Moro, também presta depoimento a ex-deputada Manuela D'Ávila. Ela chegou a ser procurada pelos hackers, por ser jornalista, e eventualmente ter interesse no material.