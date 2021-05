Lei que proíbe despejos na pandemia é aprovada na Câmara; texto segue ao Senado

RN Ronayre Nunes

(crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados aprovou, no começo da noite desta terça-feira (18/5), o PL 827/20 de autoria dos deputados André Janones (Avante-MG), Natália Bonavides (PT-RN) e Professora Rosa Neide (PT-MT). A medida proíbe despejo ou desocupação de imóveis até o fim de 2021. Atos iniciados a partir de 20 de março de 2020 (que ainda não estiverem concluídos) serão suspensos.

A ideia do PL é tentar evitar despejos durante a pandemia.

A medida ainda detalha que nem mesmo medidas preparatórias ou negociações poderão ser realizadas. Somente após o fim desse prazo é que o Judiciário deverá realizar audiência de mediação entre as partes, com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, nos processos de despejo, remoção forçada e reintegração de posse.

O PL também aponta que se a tentativa de acordo entre locador e locatário não tiver sucesso em relação a desconto, suspensão ou adiamento do pagamento de aluguel durante a pandemia, o locatário poderá desistir do contrato sem multas ou aviso prévio de desocupação também até 31 de dezembro de 2021.

Importante lembrar que o texto prevê que essa desistência do contrato sem multas ou aviso prévio não será aplicada quando o imóvel objeto da locação for o único de propriedade do locador, fora aquele utilizado para sua residência, e desde que os aluguéis consistam na totalidade de sua renda.



Assista a transmissão completa da sessão:

Com informações da Agência Câmara.