Dia D e hora H para ex-ministro

RS Renato Souza

(crédito: Alan Santos/PR - 16/1/20)

Após conseguir adiar por quase duas semanas o depoimento à CPI da Covid, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello ficará frente a frente com senadores, em sessão marcada para as 9h. Essa é a oitiva mais aguardada desde o início dos trabalhos do colegiado, pois Pazuello comandou a pasta por maior tempo desde o começo da pandemia — 10 meses. As declarações dele são vistas como essenciais para entender as falhas que levaram ao aprofundamento da crise sanitária no país, quais foram as autoridades diretamente envolvidas e que papel teve o presidente Jair Bolsonaro.

Diferentemente de outras testemunhas, Pazuello está sob proteção de um habeas corpus admitido pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), que concedeu a ele o direito de não responder a perguntas que possam incriminá-lo. O magistrado enfatizou, no entanto, que o general continuará obrigado a revelar “tudo o que souber ou tiver ciência” sobre fatos relacionados a terceiros.

Pazuello ainda é militar da ativa e, ao mesmo tempo em que pode comprometer o governo, corre o risco de impactar a credibilidade das Forças Armadas. Ele comunicou a interlocutores que pretende ir fardado ao depoimento. Dentro do Exército, porém, existe um movimento para que isso não ocorra. Integrantes da própria comissão enviaram comunicados ao comandante da Força, general Paulo Sérgio, para que o ex-ministro seja impedido de ir ao Senado vestindo os símbolos da instituição.

Ao longo da sessão, Pazuello será questionado sobre as diretrizes do Ministério da Saúde para o combate à covid-19, a recomendação do uso de medicamentos sem eficácia contra a doença, a atuação de Bolsonaro nas ações de saúde, o atraso para a aquisição de vacinas e a existência de uma assessoria paralela para tratar da pandemia, que teria a participação do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho 02 do chefe do Planalto.

O general é o último dos ministros que ocuparam a pasta na crise sanitária a depor na comissão. Apesar de figurar como testemunha no colegiado, ele é investigado num inquérito aberto pela Procuradoria-Geral da República (PGR) para avaliar as responsabilidades pela crise da falta de oxigênio em hospitais de Manaus. Pazuello esteve na cidade dias antes de as unidades entrarem em colapso e, em vez de garantir o suprimento do insumo, recomendou medicamentos como hidroxicloroquina, que em nada ajudaram a frear a tragédia — dezenas de pessoas morreram sem oxigênio.

Ontem, ele foi apontado pelo ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo, em depoimento à CPI, como o principal responsável pelas decisões em relação a vacinas, insumos, protocolos médicos e negociações com nações estrangeiras, assim como consórcios de vacinas.

Nos últimos dias, Pazuello confessou a pessoas próximas que teme ser preso. Chegou a receber apoio e treinamento do Palácio do Planalto para enfrentar o colegiado. A avaliação é de que ele tem informações que podem comprometer seriamente o governo, especialmente Bolsonaro.



CPI deve convocar Wizard

O empresário Carlos Wizard deve ser um dos próximos convocados da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid. Ele é apontado como um dos articuladores de uma assessoria paralela que aconselhava o presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia. O executivo é defensor do chamado “tratamento precoce” contra o novo coronavírus. Em declarações públicas, alega que um conjunto de drogas, como ivermectina e cloroquina, podem reduzir a letalidade da doença e evitar a infecção pelo vírus. No entanto, estudos científicos apontam que não existe fundamento algum na afirmação e que o uso desses remédios pode prejudicar seriamente os pacientes.

Já existe um requerimento solicitando o comparecimento de Wizard como testemunha, apresentado pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), que também pede a quebra de sigilo dele. Se ficar confirmado que o empresário é um dos envolvidos com as práticas anticientíficas que aprofundaram a pandemia no Brasil, ele pode ser alvo de denúncia do Ministério Público, órgão que receberá os relatórios da comissão. Wizard fica mais fragilizado por não ter cargo público e seria julgado na Justiça comum.

Em entrevista à TV Brasil, em 2 de julho do ano passado, Wizard defendeu o uso de medicamentos contra a covid-19 e disse fazer parte de um grupo de médicos que aconselhava a adoção do procedimento. Ele estava ao lado da médica Nise Yamaguchi — que recebeu convite para falar à CPI. “Eu passei um mês em Brasília junto ao ministro Eduardo Pazuello atuando como um conselheiro ao Ministério da Saúde. Posteriormente, fui convidado para assumir uma das secretarias. No entanto, preferi não aceitar o convite e trabalhar de forma independente e solidária no combate à covid-19”, sustentou, à época.

Na mesma entrevista, o empresário cita o nome de outras pessoas e revela existir uma rede de articulação. “E foi neste momento que eu tive, então, a oportunidade de conhecer autoridades médicas que são reconhecidas tanto no Brasil quanto no exterior, como a doutora Nise Yamaguchi, doutor Roberto Zeballos, doutor Anthony Wong, Dante Serra, e muitos outros que participam desse conselho científico independente”, listou. “Ou seja, são voluntários que estão dedicados, dedicando seu tempo, sua habilidade, sua experiência, compartilhando com a população o tratamento precoce.” Apesar de defender o uso de remédios sem eficácia contra a covid-19, Wizard foi aos Estados Unidos se vacinar contra a doença. (RS)



Capitã Cloroquina sem direito a silêncio

crédito: Júlio Nascimento/PR - 20/5/20

A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, não terá direito a ficar em silêncio durante depoimento na CPI da Covid amanhã. Em despacho, ontem, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou um pedido de habeas corpus feito pela defesa da Capitã Cloroquina, como é conhecida a médica.

Inicialmente, o habeas corpus apresentado por Mayra Pinheiro foi enviado, por sorteio, ao ministro Gilmar Mendes. No entanto, o magistrado passou o caso para o presidente da Corte, Luiz Fux, por entender que a competência seria de Lewandowski, que havia analisado outro HC, apresentado pelo ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello.

O general foi bem-sucedido porque, apesar de ter sido chamado a depor na condição de testemunha — em oitiva marcada para hoje —, é investigado num inquérito aberto pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Mayra Pinheiro também será ouvida como testemunha e não é alvo de investigação em andamento sobre o tema.

No entender de Lewandowski, “o fato de a paciente não responder a qualquer procedimento criminal, ou mesmo administrativo, quanto aos assuntos investigados pela CPI, retira qualquer credibilidade ao receio por ela manifestado de que possa sofrer consequências adversas ao responder a determinadas perguntas dos parlamentares”. “Por isso, na condição de testemunha, ela estará obrigada a revelar tudo o que souber ou tiver ciência acerca dos fatos investigados pela Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Covid-19”, afirmou, num trecho da decisão.

De acordo com Lewandowski, a secretária não tem motivos para temer eventual prisão ou comportamento “agressivo” de senadores, como alegou no pedido. “O atendimento à convocação para depor perante a Comissão Parlamentar de Inquérito recebida, nos termos constitucionalmente estabelecidos, consubstancia uma obrigação da paciente, especialmente na qualidade de servidora pública que é, devendo permanecer à disposição dos senadores que a integram do início até o encerramento dos trabalhos, não lhe sendo permitido encerrar seu depoimento, de forma unilateral, antes de ser devidamente dispensada”, escreveu o ministro.

Ainda de acordo com o magistrado, o relator da comissão, Renan Calheiros (MDB-AL), enviou ofício à Corte destacando que todos os depoentes na CPI terão preservados seus direitos de não se autoincriminar. “Em face do exposto, indefiro a liminar, ficando ressalvado — até porque não há nada a indicar o contrário — o direito de a paciente fazer-se acompanhar por advogado e o de ser inquirida com urbanidade e respeito, ao qual, como já assentei, faz jus qualquer testemunha”, completou. (RS)