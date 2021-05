Polícia Federal mira Ricardo Salles e Ministério do Meio Ambiente em operação

HL Hellen Leite

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Eduardo Bim, são alvos da Policia Federal (PF) na manhã desta quarta-feira (19/5). Segundo a PF, a Operação Akuanduba investiga a exportação ilegal de madeira para Estados Unidos e Europa.

No radar da PF estão os crimes de corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e facilitação de contrabando que teriam sido praticados por agentes públicos e empresários do setor madeireiro.



Os 35 mandados de busca e apreensão foram determinados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e são cumpridos por cerca de 160 policiais no Distrito Federal, no Pará e em São Paulo. Endereços ligados ao ministro em São Paulo e um endereço funcional em Brasília são investigados.

Além das buscas, o STF determinou o afastamento preventivo de dez agentes públicos que ocupam funções de confiança no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e no Ministério do Meio Ambiente. Além de suspender a aplicação do Despacho nº 736900/2020, que afrouxa regras para exportação de madeira.

O nome da operação, Akuanduba, é inspirado em uma divindade da mitologia dos índios Araras, que habitam o estado do Pará. Segundo a lenda, se alguém cometesse algum excesso, contrariando normas, a divindade fazia soar uma pequena flauta restabelecendo a ordem.







Salles no olho do furacão

Desde o início do atual governo, os indicadores de desmatamento têm batido sucessivos recordes no Brasil e motivado um repúdio internacional sem precedentes sobre a política ambiental brasileira, com efeitos econômicos, sobretudo no agronegócio.

Salles já estava na mira do Congresso, do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Supremo Tribunal Federal (STF). Acusado de tentar atrapalhar uma megaoperação da Polícia Federal no Amazonas contra o desmatamento, em dezembro. Salles também é alvo de duas ações no Supremo que serão relatadas pela ministra Cármen Lúcia - uma apresentada pelo PDT e outra pelo ex-superintendente da corporação no estado, Alexandre Saraiva.