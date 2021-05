Ao vivo: Acompanhe o depoimento de Eduardo Pazuello na CPI da Covid

CB Correio Braziliense

(crédito: AFP / Sergio Lima)

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, que esteve à frente da pasta por 10 meses, é o depoente da manhã desta quarta-feira (19/5) na CPI da Covid. O depoimento dele é considerado "chave" para a investigação comandada no Senado Federal. As declarações dele são vistas como essenciais para entender as falhas que levaram ao aprofundamento da crise sanitária no país, quais foram as autoridades diretamente envolvidas e que papel teve o presidente Jair Bolsonaro. Por meio de decisão do STF, Pauzello tem o direito de não responder perguntas que o incriminem diretamente.