CPI da Covid: senadores devem votar hoje pedidos de depoimentos

CB Correio Braziliense

(crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

Antes de dar continuidade ao depoimento do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, a CPI deve votar, hoje, uma série de requerimentos. Entre os 27 pedidos na pauta estão a convocação do empresário Carlos Wizard, apontado como integrante de um suposto conselho paralelo de saúde, além de executivos da empresa White Martins, que fornece oxigênio para hospitais.



O requerimento sobre Wizard é o único de convocação. Os outros pedidos de oitiva estão na forma de convite. Entre os quais estão os que pedem depoimentos de dois executivos da empresa White Martins: Paulo Barauna e Christiano Cruz. Autor dos requerimentos, o senador Eduardo Braga (MDB-AM) destacou o depoimento de Cruz ao Ministério Público Federal. O executivo relatou que a White Martins só conseguiu se reunir com integrantes do Ministério da Saúde para relatar pessoalmente o grave problema na disponibilidade de oxigênio no Amazonas às vésperas do colapso. Ontem, Pazuello disse à CPI que a pasta não foi comunicada pela White Martins sobre a falta de oxigênio em Manaus.



A comissão pode votar, ainda, nove requerimentos de informações. Um deles é do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que pede ao Instituto Butantan e ao Ministério da Saúde todos os protocolos de intenção de aquisição da vacina CoronaVac. Há também pedidos de quebra de sigilo bancário, fiscal e de comunicações de Pazuello. A medida tem a ver com denúncias de que o Ministério teria usado a pandemia como pretexto para contratar obras sem licitação. (Agência Senado)