AO VIVO: Pazuello depõe pelo segundo dia na CPI da Covid

CB Correio Braziliense

(crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello depõe nesta quinta-feira (20/5) na CPI da Covid pelo segundo dia. O depoimento do general começou ontem, mas foi interrompido após o plenário iniciar as votações de projetos e o ex-ministro passar mal no intervalo da comissão.

Segundo o vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Pazuello teve um mal-estar, uma síndrome vasovagal, e foi atendido pelo médico e senador Otto Alencar (PSD-BA).

O depoimento de Pazuello era o mais aguardado pelos senadores, já que foi ele quem ficou mais tempo na frente do Ministério na pandemia da covid-19. No depoimento de ontem, o ex-ministro evitou atribuir ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) responsabilidades sobre decisões no enfrentamento à pandemia.



Assista ao vivo: