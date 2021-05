O que é a síndrome vasovagal, que teria causado mal-estar em Pazuello

Mariana Alvim - @marianaalvim - Da BBC News Brasil em São Paulo

O depoimento do general Eduardo Pazuello à CPI da Covid no Senado foi suspenso nessa quarta-feira (19/5) devido a um episódio da síndrome vasovagal que teria acometido o ex-ministro da Saúde, segundo afirmou o médico e senador Otto Alencar (PSD-BA) ao blog da Ana Flor, do portal G1.

Entretanto, o próprio Pazuello e o presidente da CPI, o senador Omar Aziz (PSD-AM), negaram que o problema de saúde tenha ocorrido e interrompido a oitiva.

Independente de ter se manifestado no ex-ministro ou não, fato é que a chamada síndrome vasovagal é bastante comum, afetando entre 30% e 40% da população alguma vez na vida, segundo diferentes pesquisas.

Apesar do nome complicado, não se trata de um problema de saúde complexo — e tampouco chega a configurar uma doença, na avaliação do cardiologista Roberto Kalil, presidente do Conselho Diretor do InCor (Instituto do Coração - HCFMUSP) e diretor geral do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês.

O médico diz que a síndrome surge com a queda momentânea da pressão arterial, o que reduz a circulação de sangue no cérebro e pode levar também à queda dos batimentos cardíacos. O nome vem do nervo vago, que ajuda justamente a fazer a regulação entre a pressão arterial e o batimento cardíaco.

Uma pessoa pode ter episódios da síndrome vasovagal rotineiramente, ou apenas em algum período da vida — causados por estresse, ambientes quentes, jejum, entre outros.

"Síndrome é um conjunto de sintomas. Dentro da síndrome vasovagal, há vários tipos de apresentação. Um deles é a síncope — sinônimo de desmaio", resume Kalil.

Outros sintomas são tontura, náuseas e palidez.

"A orientação é deitar, porque a pressão arterial é normalizada. Não adianta lutar contra a sensação de desmaio."

Getty Images/Planet Flem Nome da síndrome vem do nervo vago, que ajuda a fazer a regulação entre a pressão arterial e o batimento cardíaco

Apesar de não representar por si só um grande risco para a saúde, a síndrome e os desmaios decorrentes podem machucar, por exemplo devido a uma queda. Há também pessoas que têm síndrome vasovagal severa, com sintomas mais constantes e desencadeados por movimentos bobos, como uma virada rápida de pescoço ou reflexo da tosse.

Segundo Kalil, o problema pode ser diagnosticado pelo teste chamado de tilt test, e controlado por exercícios e até remédios — apesar de não existir um tratamento específico para a síndrome.

Em 2007, pesquisadores da Itália publicaram um estudo buscando justamente responder se a síndrome vasovagal configura uma doença, e a resposta deles foi não. Eles argumentaram que desmaios e sintomas associados ocorrem com boa parte das pessoas ao longo da vida, muitas vezes como episódios isolados; e frequentemente as pessoas acometidas têm indicadores normais de pressão arterial.

Esses casos pontuais, porém, devem ser diferenciados de quadros mais complexos em que também pode haver desmaios — estes causados não por calor ou estresse, mas sim por doenças neurológicas e cardiovasculares, mais frequentes com ao envelhecer, segundo os autores.

