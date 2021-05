Pazuello diz que não comprou "nenhuma grama de hidroxicloroquina"

RS Renato Souza

(crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado )

Em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello afirmou que "não comprou nenhuma (sic) grama de cloroquina". O militar alega que apenas distribuiu o medicamento que foi solicitado pelos estados e municípios.

Usada para tratar doenças como malária, artrite reumatoide e lúpus, a hidroxicloroquina não tem eficácia científica comprovada contra o novo coronavírus. De acordo com Pazuello, ele não seguiu orientações do presidente Jair Bolsonaro, e a opinião do chefe do Executivo não interferiu nas ações da pasta que ele comandava.

"Na minha visão, as ações dele não mudaram a minha visão. Eu não fiz e não faria e não deixei fazer. Se aconteceu em outro nível do ministério, foi sem a minha autorização. Eu não concordo com isso. Eu não comprei nenhuma grama de hidroxicloroquina, não fomentei o uso", disse Pazuello.

O ex-ministro admitiu que a opinião do presidente e dos demais ministros tem "impacto imensurável". No entanto, destacou que as decisões dele não sofreram intervenções.