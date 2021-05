"Se for candidato, serei para ganhar", diz Lula sobre eleições em 2022

TM Thays Martins

(crédito: Rádio Tupi/ reprodução )

Após dizer ao jornal francês Paris Match que será candidato em 2022, o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) ressaltou que a decisão ainda não está tomada. "Eu ainda não decidi se sou candidato, posso ser candidato, tenho que ter responsabilidade para tomar minha decisão", afirmou em entrevista à rádio Tupi, na manhã desta sexta-feira (21/5). Lula ainda afirmou que se "se for candidato, serei para ganhar".



As primeiras pesquisas com possíveis cenários para 2022 apontam a liderança de Lula nas intenções de voto. Na pesquisa Exame/ Ideia divulgada nesta sexta-feira (21/5) Lula tem 45% das intenções de voto contra 37% do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em um eventual segundo turno. Já na pesquisa Datafolha, Lula está 18 pontos percentuais à frente de Bolsonaro no primeiro turno e 23 no segundo.

O petista avaliou, durante a entrevista, que a opção dos brasileiros nesta eleição deve ser a de retirar Bolsonaro do poder. "Não se trata se o Lula vai vencer ou não Bolsonaro. O povo brasileiro vai derrotar o Bolsonaro. Vai fazer uma opção pela democracia, por alguém que seja humanista, que gosta de paz e não de guerra, que não faça discurso de ódio 24 horas por dia", afirmou.

Questionado sobre a formação de uma frente ampla de esquerda, Lula disse que a intenção sempre foi a de não se restringir aos eleitores da esquerda. "Eu quero falar com todos os milhões de brasileiros para que essa pessoas assumam a responsabilidade de recuperar o Brasil", disse.

Lula ainda analisou a opção do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) de fazer oposição a ele nas eleições. "Acho que o companheiro Ciro Gomes está equivocado, mas eu não vou ficar dando conselho para o Ciro. Que ele tenha mais sorte do que teve nas outras eleições", disse. Lula e Ciro trocaram farpas, nesta quarta-feira (19/5), pelo Twitter. Lula disse que “adoraria” dizer que Ciro Gomes é seu amigo, “mas infelizmente ele não quer”. Em resposta, o pedetista disse que Lula é “o responsável pela tragédia do desastrado Bolsonaro”.

Lula x Bolsonaro

O ex-presidente também aproveitou a oportunidade para fazer mais críticas a gestão Bolsonaro no enfrentamento à pandemia de covid-19. Segundo Lula, o atual presidente ainda não consegue enxergar a gravidade da pandemia e tem adotado comportamento "genocida" e discurso de "miliciano". "Ele foi desrespeitoso com a ciência, com os médicos e até hoje ele brinca com a covid e não tem nenhum respeito pelas famílias dos mais de 440 mil mortos", disse.



Na quinta-feira (20/5), Bolsonaro também criticou Lula por ele ter dito que daria auxílio emergencial de R$ 600 para todo mundo. “Um bandido que não tem um dedo falou há pouco que ia dar auxílio emergencial de R$ 600 para todo mundo. Por que não fez lá atrás com o Bolsa Família?”, disse.