Lula venceria Bolsonaro no 2º turno em 2022, diz nova pesquisa

CB Correio Braziliense

(crédito: AFP)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 45% das intenções de voto contra 37% do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em um eventual segundo turno na disputa pela presidência do Brasil. Os dados são da pesquisa realizada em parceria entre o Exame Invest Pro e o Instituto de Pesquisa Especializada em Opinião Pública (Ideia), divulgados nesta sexta-feira (21/5).



Foram entrevistadas 1.200 pessoas entre os dias 19 e 20 de maio deste ano. Desde a última pesquisa do Exame/Ideia, realizada em abril, Lula vem tomando a vantagem na disputa. Se separados os grupos por região, a vitória de Lula está presente em apenas 2 regiões: Sudeste (47% x 38%) e Nordeste (50% x 35%). Nas demais regiões, o atual presidente ainda leva vantagem: Norte (64% x 25%), Sul (45% x 26%), e Centro-Oeste (42% x 34%).

Quando perguntados se o presidente Jair Bolsonaro merece ser reeleito, 53% dos entrevistados responderam que não, e apenas 37% responderam que sim. Quando a mesma pergunta foi feita sobre Lula, 50% acha que não e 39% que sim.

Já sobre a aprovação do atual governo, 50% das pessoas avaliaram como ruim ou péssimo, 24% como ótimo ou bom, e 22% como regular. Segundo a pesquisa, 63% dos que ganham mais de 5 salários-mínimos avaliam o governo Bolsonaro como ruim ou péssimo.

Mauricio Moura, fundador do Ideia, instituto de pesquisa, fez uma avaliação sobre esse resultado: “O grande destaque é que a gente percebe a irritação da classe média com o governo Bolsonaro. Ele perdeu popularidade nas classes A e B, com reflexo nas intenções de voto. Com isso, fica sempre a lição quando se trata de intenção de voto: quem está em reeleição segue como protagonista, mas a variável principal para uma queda ou uma retomada de preferência é a popularidade do presidente”.

Pensando no primeiro turno, o único candidato que se destaca além de Lula e Bolsonaro é Ciro Gomes (PDT), mas com apenas 4% dos votos.