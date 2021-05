"Culpa é desse capitão bunda suja", disse assessor parlamentar antes de morrer

RS Renato Souza

(crédito: reprodução/Facebook)

Em um áudio que circula na internet, o advogado José Roberto Feltrin, ex-assessor do deputado José Medeiros (Podemos-MT), que é apoiador do governo, responsabiliza o presidente Jair Bolsonaro e o próprio parlamentar para o qual ele trabalhava pelo avanço da covid-19 no país. Feltrin faleceu na última terça-feira (18;5), após ser infectado pelo novo coronavírus.



O ex-assessor tinha atuado também no Senado e, na gravação, apresenta evidente dificuldade para respirar. "Eu acho que não vou aguentar. Eu tô mal pra caramba. Tá feio cara, estou mal. A culpa é desse capitão bunda suja que não providenciou vacina. Minha saturação despencou de ontem para hoje, acho que estou com covid".

Na gravação, enviada por aplicativo de mensagens a um amigo, o advogado diz que está saindo de casa para ir ao hospital. "Eu vou no médico agora, mas estou com medo cara. É como se um filme tivesse passado na minha cabeça. Esse tal de (deputado José) Medeiros é responsável por tudo isso que está acontecendo com o povo brasileiro. Esses caras vêm apoiando esse governo genocida. Esses caras vêm sabotando a vacina desde o início... E ninguém faz nada na desgraça desse país maldito", disse.

Ouça o áudio (não é recomendado para pessoas sensíveis):