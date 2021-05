Vídeo: Repórter é hostilizado em ato pró-Bolsonaro e sai escoltado

CB Correio Braziliense

(crédito: Twitter/ reprodução )

O repórter da CNN Brasil Pedro Duran foi hostilizado durante ato em apoio ao presidente Jair Bolsonaro de que o chefe do Executivo participava neste domingo (23/5), no Rio de Janeiro. O profissional precisou deixar o local escoltado por policiais militares enquanto era xingado pelos manifestantes.

isso é o que os canalhas fizeram hoje com @pedromeletti no rio



esse país acabou pic.twitter.com/6HvKuIz7GZ — joão abel (@joaoabel_) May 23, 2021

Em nota, publicada no Twitter, a CNN repudiou as agressões sofridas pelo jornalista. "A CNN Brasil repudia todo tipo de agressão. Acreditamos na liberdade de imprensa como um dos pilares da democracia. Os jornalistas têm direito constitucional de exercer sua profissão de forma segura, para noticiarem fatos, dentro dos princípios do apartidarismo e da independência", afirmou.





A CNN Brasil repudia todo tipo de agressão. Acreditamos na liberdade de imprensa como um dos pilares da democracia. Os jornalistas têm direito constitucional de exercer sua profissão de forma segura, para noticiarem fatos, dentro dos princípios do apartidarismo e da independência pic.twitter.com/JXFgcj4Hcg — CNN Brasil (@CNNBrasil) May 23, 2021

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio (SJPMRJ) e a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) também repudiaram os ataques.



Segundo nota oficial, "em mais uma manifestação de truculência, intransigência, absoluto desrespeito com a atividade jornalística e a liberdade de imprensa e de expressão, grupos bolsonaristas atacaram hoje" o repórter da CNN.



"Diante dos graves fatos registrados nessa manhã, o SJPMRJ e a FENAJ cobram das autoridades do município do Rio as providências necessárias no sentido de punir os responsáveis pela manifestação, que desrespeitou todas as medidas sanitárias de combate à pandemia e pôs em risco a vida de milhares de cidadãos cariocas", pediu a nota oficial. E ainda: "A liberdade de imprensa é um dos pilares da Democracia. E dela jamais abriremos mão", diz a nota.



Manifestação

Desrespeitando as recomendações sanitárias de prevenção à covid-19, Bolsonaro promoveu uma enorme aglomeração no Rio de Janeiro neste domingo (23/5). O presidente estava acompanhado do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, e do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello.