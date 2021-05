Presidente do Conselho Nacional de Saúde repudia ato de Bolsonaro no Rio

JV Jorge Vasconcellos

(crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O presidente do Conselho Nacional de Saúde (CNS), Fernando Pigatto, é um dos especialistas que devem ser convidados a depor na CPI da Covid do Senado, que apura ações e omissões do governo federal na pandemia do novo coronavírus. Em um vídeo gravado nesta segunda-feira (24/5), dia em que o Brasil se aproxima de 450 mil óbitos causados pela covid-19, Pigatto afirma que o presidente Jair Bolsonaro "continua comemorando as mortes" e "trabalhando em favor da poliferação do vírus". Ele criticou o passeio de moto que o chefe do Executivo fez no Rio, no domingo, sem máscara e acompanhado de centenas de motociclistas.

O CNS integra a estrutura organizacional do Ministério da Saúde e é a instância máxima de deliberação sobre as políticas do Sistema Único de Saúde (SUS). O depoimento de Fernando Pigatto à CPI é solicitado em requerimentos apresentados por senadores da comissão, entre os quais Humberto Costa (PT-PT). Pelo tom do vídeo divulgado hoje, o presidente do CNS deve fazer um depoimento com fortes críticas à atuação de Bolsonaro e do Ministério da Saúde na crise sanitária.

Na gravação, Pigatto afirma que, no momento mais grave da pandemia no Brasil, "o presidente da República continua comemorando as mortes, agora com passeios de moto, atos políticos, continua aglomerando, sem usar máscara, sem tomar vacina, ou seja, trabalhando a favor da proliferação do vírus que tem causado mortes, adoecimento, tristezas, dor a muitas famílias no nosso país".

Ele conclui: "Nós seguiremos denunciando este absurdo, genocídio, que está sendo praticado em nosso país, coordenado pelo presidente da República, mas que também tem seus cúmplices. Vamos seguir em frente, transformando o luto em luta. O nosso abraSUS e a nossa solidariedade a todas as famílias que sofrem".