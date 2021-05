AO VIVO: Mayra Pinheiro, a Capitã Cloroquina, depõe na CPI da Covid

CB Correio Braziliense

(crédito: TV Senado/Reprodução)

A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida como "Capitã Cloroquina" - depõe à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid nesta terça-feira (25/5) . A atuação da servidora foi marcada pela defesa do uso de medicamentos que não possuem eficácia comprovada contra o novo coronavírus .

Amparada por um habeas corpus concedido pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), a gestora poderá se negar a responder a perguntas sobre fatos ocorridos entre dezembro e janeiro

Assista ao vivo: