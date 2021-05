Governo leiloa bens apreendidos de crimes de corrupção

AB Agência Brasil

(crédito: Divulgação/TRT-10)

A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, está leiloando um patrimônio apreendido de crimes que envolvem corrupção e lavagem de dinheiro. O leilão oferta quatro obras de arte, 22 garrafas de vinho e 15 relógios. Os lances, abertos até o dia 31 de maio, variam entre R$ 500 e R$ 280 mil.

Entre os itens apreendidos, há uma escultura de bronze do artista Alfredo Ceschiatti, denominada A Mulher Deitada. Os lances para adquirir a obra começam em R$ 50 mil. O artista foi consagrado por assinar obras localizadas em prédios projetados por Oscar Niemeyer, como A Justiça, em granito, que fica em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF). Também são de autoria dele a peça O Anjo, instalada no Salão Verde da Câmara dos Deputados, e As Iaras (ou banhistas), no Palácio do Alvorada. Ceschitti é autor ainda da escultura Os Anjos e Os Evangelistas, exposta na Catedral Metropolitana de Brasília.

Também estão disponíveis no leilão os quadros Ouço Vozes que se Perderam nas Veredas que Encontrei, da artista Beatriz Milhazes, com lances a partir de R$ 280 mil, Árvore, de Gonçalo Ivo, com lance inicial de R$ 80 mil, e Chocolate, de Vik Muniz, a partir de R$ 60 mil.

Além das obras de arte, vão a leilão relógios italianos da marca Panerai e IWC Chronograph Português, lotes de vinho Mouton Rothschild Safra 2010, Mouton Rothschild Safra 2002, a partir de R$ 8.840. Os itens que não forem arrematados até essa data terão lances estendidos até o dia 11 de junho, a partir de 80% do valor avaliado pelo mercado.

O leilão ocorre em modalidade virtual, entretanto, os relógios e vinhos podem ser inspecionados até 28 de maio nos endereços indicados no anúncio disponível na página do leiloeiro oficial. Os quadros e a escultura, por razões de segurança e conservação, encontram-se em galerias de arte e não estão disponíveis para visitação. As obras têm documentos que comprovam a autenticidade e originalidade. O leilão foi autorizado pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

Em julho de 2020, o Ministério da Justiça e Segurança Pública leiloou 15 diamantes e cinco barras de ouro apreendidos de crimes de lavagem de corrupção envolvendo o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral. O leilão rendeu mais de R$ 4,6 milhões. O recurso arrecadado é destinado aos cofres públicos.