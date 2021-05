Internautas criam 'memes' com 'pênis da FioCruz' dito por Mayra Pinheiro

AR Ana Raquel Lelles*/Estado de Minas

Durante a reunião na tarde desta terça-feira (25/05), o vice-presidente da CPI da COVID-19, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), reproduziu um áudio de Mayra Pinheiro, conhecida como 'Capitã Cloroquina', dizendo que tinha um “pênis na porta da FioCruz” e que os “tapetes nas portas eram a figura de Che Guevara”.

Ao ser confrontada pelo senador, Mayra reafirmou as declarações. Minutos antes, a secretária tinha afirmado que “respeitava a instituição”.

As falas de Mayra repercutiram nas redes sociais. “Fiocruz”, “Mayra”, “Randolfe” e “Capitã Cloroquina" ficaram entre os assuntos mais comentados do dia no Twitter Brasil. Além disso, a palavra "pênis" estava em "pesquisas relacionadas" na aba da CPI da COVID da rede social.

Apesar de sua defesa durante a reunião da CPI, os internautas criticaram Mayra e ironizaram suas falas com ‘memes’ nas redes sociais.

Veja alguns

O primo do pênis da Fiocruz pic.twitter.com/F66LXluAjn — mateus (@fcknmat) May 25, 2021

Ela tá falando de pênis na Fiocruz avisa pra nem passar na frente da Cinemateca https://t.co/Jv5izy3NIV pic.twitter.com/jAH1gXdIxR — brunão (@bslvra) May 25, 2021