Governador do PI diz que já tinha pedido para ser convocado pela CPI

JV Jorge Vasconcellos

(crédito: Reprodução/ Redes Sociais)

O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), coordenador do Fórum de Governadores do Brasil, considerou positiva a aprovação de sua convocação para depor na CPI da Covid do senado, aprovada nesta quarta-feira (26/5). Ele disse que já havia se oferecido aos senadores da comissão, na condição de presidente do Consórcio Nordeste e de Coordenador do Fórum dos Governadores do Brasil, para prestar esclarecimentos sobre as ações realizadas pelos estados e pelo Distrito Federal no combate à pandemia do novo coronavírus. Além de Wellington Dias, outros oito governadores também foram convocados a prestar esclarecimentos à CPI.



"Reconhecemos a CPI do Senado importante para investigar essa tragédia que já aconteceu no Brasil. Mas temos também a esperança que seja para a gente acertar o passo e salvar vidas no Brasil. Eu compareci, com os membros da comissão, e me coloquei, voluntariamente, como governador, como coordenador do Fórum de Governadores do Brasil, nesse tema da pandemia, para ali comparecer na CPI e, voluntariamente, poder contribuir com informações, com esclarecimentos, mas, principalmente, para que a gente possa encontrar o caminho", disse o governador piauiense, em um vídeo divulgado por sua assessoria.

Wellington Dias alertou para a necessidade de os poderes públicos se unirem para enfrentar o momento crítico da pandemia. "Temos o risco de uma nova onda; precisamos ter medidas, precisamos de mais vacinas para salvar vidas, e é nesse caminho que temos que unir todos. Da minha parte, tendo o chamamento para comparecer à CPI, com base na lei, ali comparecerei, para contribuir, para esclarecer, mas, principalmente, para apontar caminhos para salvar vidas no Brasil", acrescentou.

A convocação de Wellington Dias atende a um requerimento do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE). A assessoria do governador informou que ele já havia se oferecido para depor à comissão durante um encontro com senadores, em abril.